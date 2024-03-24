快訊

女星為愛女槓上小S「不熙娣」 製作人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市文山區凌晨9人大亂鬥！男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

翁姓男子跟郭姓男子是舊識，不滿頻頻被看不起，前天晚上酒後跑去郭男住處嗆聲，郭男認為莫名其妙，一小時後率眾驅車至翁男住處理論，雙方一言不合爆發肢體衝突，翁男當時跟親朋好友在烤肉，一夥人見狀上前「助陣」，頓時9人大亂鬥。警方協助受傷4人送醫，其中一人腿被打到骨折，昨天涉案9人通通到案，警詢後被依法送辦。

文山二分局興隆派出所23日凌晨0點多獲報，福興路95巷有聚眾打架趕抵，到場時已無打架情事，有傷者4人，包括48歲翁姓男子、37歲林姓男子、31歲郭姓男子、46歲賴姓男子；前3人傷勢都是手腳擦挫傷，而賴男腿部骨折，開刀後無大礙。

據調查，翁男跟林男是舊識，翁男疑因染毒，又時常大小聲，致林男不想搭理他，翁男認為被對方看不起，22日晚上10點多，跑去林男景隆街的住處大小聲，嗆「再看不起我試看看」。

林男認為莫名其妙，22日深夜11點多，找來林男、賴男等6人開車上山，去翁男福興路住處理論，翁男當時跟親朋好友在社區烤肉，見對方7人來勢洶洶，立刻「叫支援」。

翁男的侄子和國中同學等人帶著木棍等「工具」上前，現場頓時爆發大亂鬥，警方獲報鬥毆案趕抵，釐清翁男一方6人涉案、林男一方3人涉案，通知、帶回9人至派出所偵詢，警詢後依聚眾鬥毆、傷害函送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市文山區昨天凌晨發生9人大亂鬥，現場4人受傷，其中1人腿被打到骨折。記者翁至成／翻攝
台北市文山區昨天凌晨發生9人大亂鬥，現場4人受傷，其中1人腿被打到骨折。記者翁至成／翻攝

毒品 烤肉 骨折 鬥毆

延伸閱讀

北市榮星公園遊戲場驚見裸露鏽釘 議員籲加強維管

北市攤商屢遭竊財報案 女賊落網竟是通緝犯

2023年雲林PM2.5濃度全台之冠 二氧化氮以北市最高

「龍寶寶」估有1.8萬人北市臨托據點再增15處 服務量能逾9000人次

相關新聞

高雄小黃撞救護車瞬間畫面曝光 病患虛驚但駕駛慘了

郭姓男子今天上午9時45分許駕駛計程車行經高雄市新興區七賢一路與民族二路口，未注意前方救護車鳴笛通過，直接撞上救護車，所...

土城清潔婦出門上班遇死劫 遭砂石車輾過腦漿外露慘死

新北市59歲孫姓女清潔工今天上午7時許騎機車出門準備上班，行經土城區金城路三段往中和方向時，不慎與一輛由28歲張男駕駛的...

遮雨棚 「碰」一聲巨響…新北16歲少女墜樓 校方揭在校狀況：班級展開輔導

新北市板橋區某大樓今天上午發生墜樓意外，16歲少女送醫後宣告不治。該名少女就讀新北市某科大五專部一年級學生，校方表示，學...

無視路面「停」字…新北三寶男路口盲衝 女騎士慘遭撞擊倒地

新北市1名22歲劉姓男子大前天騎機車經過汐止區大坑街欲穿越民權街二段時，因未禮讓幹道車就直接駛出，當場撞上騎乘在民權路二...

南投墓地火警狂燒…消防累翻喊話「別燒了」 空拍監控滅火

清明節將屆，墓地火警頻傳，從2月至今已逾260件，衍生空汙、安全等問題，消防人員疲於奔命，累到直喊「別再燒了」。消防局本...

北市文山區凌晨9人大亂鬥！男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

翁姓男子跟郭姓男子是舊識，不滿頻頻被看不起，前天晚上酒後跑去郭男住處嗆聲，郭男認為莫名其妙，一小時後率眾驅車至翁男住處理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。