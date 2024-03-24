北市文山區凌晨9人大亂鬥！男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

翁姓男子跟郭姓男子是舊識，不滿頻頻被看不起，前天晚上酒後跑去郭男住處嗆聲，郭男認為莫名其妙，一小時後率眾驅車至翁男住處理論，雙方一言不合爆發肢體衝突，翁男當時跟親朋好友在烤肉，一夥人見狀上前「助陣」，頓時9人大亂鬥。警方協助受傷4人送醫，其中一人腿被打到骨折，昨天涉案9人通通到案，警詢後被依法送辦。

文山二分局興隆派出所23日凌晨0點多獲報，福興路95巷有聚眾打架趕抵，到場時已無打架情事，有傷者4人，包括48歲翁姓男子、37歲林姓男子、31歲郭姓男子、46歲賴姓男子；前3人傷勢都是手腳擦挫傷，而賴男腿部骨折，開刀後無大礙。

據調查，翁男跟林男是舊識，翁男疑因染毒，又時常大小聲，致林男不想搭理他，翁男認為被對方看不起，22日晚上10點多，跑去林男景隆街的住處大小聲，嗆「再看不起我試看看」。

林男認為莫名其妙，22日深夜11點多，找來林男、賴男等6人開車上山，去翁男福興路住處理論，翁男當時跟親朋好友在社區烤肉，見對方7人來勢洶洶，立刻「叫支援」。

翁男的侄子和國中同學等人帶著木棍等「工具」上前，現場頓時爆發大亂鬥，警方獲報鬥毆案趕抵，釐清翁男一方6人涉案、林男一方3人涉案，通知、帶回9人至派出所偵詢，警詢後依聚眾鬥毆、傷害函送法辦。

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