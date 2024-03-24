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幫好友壯勢反遭債主追打 高雄男逃上車追擊撞死1人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蔡姓男子和蘇姓男子有債務糾紛，2021年8月1日下午4時許，雙方約出談判，蘇男找林男助陣，兩人被蔡、張、王男等5人追打，林趁機躲回車內，開車朝蔡男一方衝撞，王男閃避不及遭撞死，橋頭地院依殺人罪判林11年徒刑，高雄高分院考量林願賠償王母600萬，並已給付200萬，從輕改判7年6月。

判決指出，蘇男、蔡男、林男等3人彼此認識，蘇男因積欠蔡男債務，雙方約出來談判，蔡男一方有王男、劉男、鄭男、張男、洪男、陳男等7人，蘇男則約林男到場助陣。

兩方人馬抵達約定好的停車場後，蔡男、劉男先痛毆蘇男，林男見狀上前勸架，出言喝斥蔡男一方「你們不想離開大社了是不是」，沒料蔡男一方聽到林男出聲，隨即轉頭追打林男。

林男遭5人痛毆無力招架，在停車場內奔馳，仍被其他人持花盆、園藝用剪刀、磚頭等物攻擊，蘇擔心林發生意外，一度下跪求情，結果自己也遭打，林最後躲進車內，發動車輛朝蔡男方向撞去。

當時王姓男子站在林男轎車前方，被轎車撞上後趴在引擎蓋上，林未停車，王男遭捲入車底反覆輾壓，還朝蘇男方向撞去，原本要出面調解的洪姓男子，聽到停車場內聲響，進入查看後才喝斥林男停車。

王男送醫後因四肢變形、臟器破裂，送醫急救後傷重不治，警方到場後迅速逮捕林男，依殺人罪嫌送辦並經起訴。

橋頭地院審理時，林男喊冤，稱他當時也被打到滿臉都是血，他開車只想逃命，但現場太混亂，他也不知道撞上王男，整個過程是意外，他並沒有要置對方於死。

法官檢視行車記錄器畫面，發現林男開車時視線並未遮蔽，王男從引擎蓋滑落後，車輛也有明顯晃動，林身為聯結車司機，依經驗應該知道轎車輾到人。

法官認定，林在可預見王男會死亡情況下，仍開車撞擊、輾壓，具不確定殺人故意，且停車後，還意圖繼續朝王男一方追擊，遭攔停後，直指對方「把我砍成這樣，能不撞嗎」，可見追擊應為報復，不符緊急避難等阻卻違法事由，依殺人罪判刑。

全案經高雄高分院審理後，法官考量林男願以600萬元和王母和解，並已賠償200萬元，考量他犯罪特殊原因，客觀上足以引起一般人同情，酌減其刑後，從輕改判7年6月。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

停車場 債務 殺人

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