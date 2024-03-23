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運將大迴轉差點撞到8+9 他爆氣一路攔追恐吞20萬罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區一輛計程車，昨天晚上於中山一路141號前路口大迴轉，險些撞上一名沒戴安全帽騎士，運將們下車查看，騎士氣急敗壞一路違規攔追運將，最後運將人車開上國道，騎士才離去。雙方路口攔追過程都被後方行車紀錄器拍下，網路瘋傳。對此，蘆洲警方表示，目前以車追人通知雙方到案說明，依法開罰。

據了解，一輛計程車昨天晚上8時許，於新北市蘆洲區中山一路141號前路口大迴轉，險些撞上對向一輛直行機車，運將第一時間沒下車察看，這讓沒戴安全帽的騎士頗為生氣，數度違規蛇行、任意驟停車道、未依規定使用燈光試圖攔下計程車理論。

直到雙方追至三重區重陽路國道匝道口，運將一個衝前直上國道，騎士才沒再續追。後方駕駛將追攔過程行車記錄器截錄上傳社群，引起網友熱議。對此，蘆洲警方表示，目前警未接獲報案，已依網路畫面循線通知兩名駕駛到案說明，針對雙方違規部分，警依道路將通管理處罰條例第49條罰處計程車司機1800元以下罰鍰。

騎士沒戴安全帽，數度違規蛇行、任意驟停車道、未依規定使用燈光部分，警方則依道路交通管理處罰條例第31條6項、第42條、第43條1項4款、第43條1項1款、第45條1項4款、第60條之規定，開處13張罰單，最高併罰20萬300元罰鍰。

計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。圖／社會事新聞影音
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。記者曾伯愷／翻攝
計程車於新北市蘆洲區中山路一段大迴轉，險些撞到機車騎士，騎士一路違規追攔，景以車追人循線通知兩人到案說明，並依法開罰。記者曾伯愷／翻攝

計程車司機 運將

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