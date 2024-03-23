影／高雄鋁工廠爆炸釀2死6傷 負責人書面道歉

高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時左右發生工安意外，原因疑似高溫鋁水降溫不及產生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及遭炸傷，其中2泰籍移工宣告不治，另6人受傷，工廠負責人莊黃月美發出聲明指出，事發突然，向員工、家屬及社會大眾致12萬分歉意，會負起相關責任絕不逃避。

高雄巿湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時許驚傳爆炸，消防人員抵達現場未發現火煙，但有2名員工已無生命跡象，另有6人受傷，緊急將8名傷者分別送醫搶救；據了解，鋁工廠今早疑在灌模作業時，控制系統異常，因降溫水量不足才發生爆炸意外。