影／高雄鋁工廠爆炸釀2死6傷 負責人書面道歉
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時左右發生工安意外，原因疑似高溫鋁水降溫不及產生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及遭炸傷，其中2泰籍移工宣告不治，另6人受傷，工廠負責人莊黃月美發出聲明指出，事發突然，向員工、家屬及社會大眾致12萬分歉意，會負起相關責任絕不逃避。
高雄巿湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時許驚傳爆炸，消防人員抵達現場未發現火煙，但有2名員工已無生命跡象，另有6人受傷，緊急將8名傷者分別送醫搶救；據了解，鋁工廠今早疑在灌模作業時，控制系統異常，因降溫水量不足才發生爆炸意外。
8名傷者，包括3名本國籍男子40多歲的王姓男子、林姓男子和30多歲的曾姓男子，意識清楚，分別送國軍左營總醫院、台南新樓醫院。另5名泰國籍員工，譯音它威彭（31歲）、沙達（31歲）無生命跡象，分別送台南市立醫院、成大醫院急救；阿拉（46歲）、通明（46歲）意識模糊，分別送成大、奇美醫院，另1名外籍男子宋風（39歲）意識清楚，送高雄榮總。
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