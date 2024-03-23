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爆炸現場曝光！高雄鋁工廠1焦黑、1斷肢慘死 疑這原因釀700度高溫噴濺

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700度高溫…一聲爆炸就噴濺 高雄鋁工廠奪2命 1焦黑、1斷肢慘死

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，消防局第五大隊隊長陳博仁表示，抵達現場後，發現傷者遭噴濺受傷；據廠商轉述，「一聽到爆炸就高溫噴濺」，2名OHCA的泰籍移工，其中一人斷肢送成大醫院已傷重不治。據瞭解，灌模高溫達700度。

佳豐鋁業創立於民國86年，為一專業製造高品質鋁圓棒的公司，今天上午8點多許疑在成品區進行鋁棒灌模作業時，控制系統異常，因降溫水量不足發生爆炸意外。消防局獲報出動15車33人前往搶救。

負責在現場搶救指揮的消防局第五大隊隊長陳博仁表示，消防局8時23分許接獲報案，抵達現場後，發現傷者遭噴濺受傷；據廠商轉述，「一聽到爆炸就高溫噴濺」，2名OHCA的泰籍移工，其中一人斷肢送成大醫院已傷重不治；另一個外部看起來無特殊狀況，詳細原因由醫院判定。

陳博仁指出，據廠商表示，聽到爆炸聲就發生噴濺，爆炸發生在澆灌成品區成形的時候，詳細原因須待調查。

住在工廠後方的附近居民指出，早上8時15分聽到連續巨大爆炸聲，就見到有濃煙竄出，救護車抵達，他出來查看，發現現場有人在CPR急救，但不清楚發生何事，只知現場很危急。

佳豐鋁業灌注模具區事故地點。圖／讀者提供
佳豐鋁業灌注模具區事故地點。圖／讀者提供
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／攝影
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／攝影
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／翻攝
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／翻攝
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／翻攝
高雄市湖內區的佳豐鋁業今天上午8時23分許發生爆炸，導致廠區3名本國籍及5名外國籍移工措手不及受傷，其中1泰籍移工宣告不治。記者古和純／翻攝

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