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影／疑灌模作業控制不慎！高雄鋁工廠驚天一爆 2人無生命跡象6人傷

聯合報／ 記者石秀華林保光宋原彰王勇超／高雄即時報導

高雄巿湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時30分許驚傳爆炸，消防人員抵達現場未發現火煙，但有2名員工已無生命跡象，另有6人受傷，緊急將8名傷者分別送醫搶救；據了解，鋁工廠今早疑在灌模作業時，控制系統異常，因降溫水量不足才發生爆炸意外。

製造鋁圓棒的佳豐鋁業公司工廠今天上午8時30分左右傳出氣爆火警，消防局動員15車25人搶救，到場時已無火煙，從工廠救出8名員工送醫搶救，其中有5名泰國籍移工，當中2人無生命現象，確實氣爆原因仍由消防局調查。廠方向消防隊表示，當時在灌模作業期間，疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸。

8名傷者，包括3名本國籍男子40多歲的王姓男子、林姓男子和30多歲的曾姓男子，意識清楚，分別送國軍左營總醫院、台南新樓醫院。另5名泰國籍員工，譯音它威彭（31歲）、沙達（31歲）無生命跡象，分別送台南市立醫院、成大醫院急救；阿拉（46歲）、通明（46歲）意識模糊，分別送成大、奇美醫院，另1名外籍男子宋風（39歲）意識清楚，送高雄榮總。

高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區中山路二段佳豐鋁業工廠今天上午8時23分許驚傳爆炸，傳2人無生命跡象、6人受傷。記者石秀華／翻攝

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