高雄湖內製鋁工廠氣爆救出8人 2人無生命跡象送醫搶救

高雄湖內區中山路二段一處巷口的鋁業工廠今早8時許發生鍋爐氣爆，造成2名員工被救出時已無生命跡象，共計8人送醫，詳細起火原因將由消防局火調科調查。

高雄市湖內區中山路二段的佳豐鋁業，今天上午8時許突然發生爆炸，消防局獲報後出動共15車25人前往搶救，到場無火煙，現場2人失去呼吸、心跳，另有6名傷者，陸續被送往台南成大、台南市立醫院、奇美醫院、新樓醫院及高雄海總、榮總。

消防局說，根據業者表示，係灌模作業期間，疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸。相關原因調查中。

消防局說，現場2名泰籍男子失去生命跡象，分送台南市立醫院、成大醫院搶救，另6人送醫，分別是約50歲男子肩上臂2度10%燒燙傷，意識模糊送成大醫院，約48歲王姓男子肢體2度28%燒燙傷，意識清楚送海總，約30歲男子全背部1度50%面積燒燙傷，意識清楚送台南新樓醫院。

另有約40歲男子左腳踝2度3%燒燙傷，意識清楚送台南新樓醫院、約49歲男子3度5%燒燙傷，意識模糊送台南奇美醫院、約40歲男子背部2度7%燒燙傷，意識清楚送高雄榮總。