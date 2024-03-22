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控大S濫用藥物！汪小菲「突接電話」沒完成報案程序就離去 全場一片錯愕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
汪小菲細數他要舉報的事項。記者沈昱嘉／攝影
汪小菲細數他要舉報的事項。記者沈昱嘉／攝影

汪小菲今天到大S家，高聲叫喚遭保全報警驅離，晚間他到信義警分局三張犁派出所，要舉報大S長期濫用藥物，但汪小菲指證筆錄做到一半，接到一通疑似家人的電話後，就跑出偵訊室，對等候在外的記者訴說來警局目的，隨後逕自離去，沒有完成報案指證程序。

據了解，汪小菲今天傍晚，先跑到大S家高聲叫喚要找女兒，引來警衛驅趕，雙方在樓下爭執，警方也趕到現場，不久汪小菲女兒下樓，汪小菲探視後離開。

沒多久，汪小菲在直播中，表示要到警察局指證大S長期濫用藥物，警方將汪小菲載到三張犁派出所，汪小菲見媒體記者在派出所外，先出面控訴，指出「我要舉報徐熙媛！」汪小菲大喊：「我是來報警的！我來報警，第一是非法拘禁、非法扣留，第二我汪小菲實名舉報徐熙媛長期濫用藥物，我現在這邊報警，然後這些藥物給我家人，造成了非常大的，不好的影響，因為它會讓人產生幻覺。」

汪小菲說完後，返回派出所偵訊室，但筆錄才進行沒多久，汪小菲就接到一通疑似家人的電話，汪小菲立即跑出偵訊室，對等候在外的記者，再次發表指控大S的演說後，隨後就逕自離去，留下一臉錯愕的記者與警察。

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