影／視線死角？新北曳引車右轉撞腳踏車 騎士遭輾左腳骨折送醫
許姓曳引車司機，昨天晚上開車於新北市三重區重陽路三段右轉至中正北路，疑因視線死角，碰撞同行方向一輛腳踏車，導致腳踏車騎士鄒男人車摔倒，左腳遭車輪輾過骨折，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，許姓男子（36歲）昨天晚上7時28分左右開著一輛曳引車，沿著新北市三重區重陽路三段直行，途中行經重陽路三段準備右轉駛入中正北路時，疑因視線死角，碰撞同行方向鄒男所騎乘腳踏車，導致鄒男人車跌摔在地，左腳慘遭車輪輾過。
警、消獲報派員趕抵，協助鄒男脫困，檢視他左腳骨折、身體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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