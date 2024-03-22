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禮讓行人「看距離」 高雄女駕駛收紅單自嘲值得記錄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名流浪女教師今年1月3日在高雄市區綠燈右轉時，未禮讓行人遭檢舉，後接到一張6000元罰單，女教師在網路社團公開罰單，指因自己的無知才被罰，還自嘲數字太吉利值得記錄；網友笑稱，就當愛國捐獻、永恆的記憶。

一名陳姓女網友在臉書社團「收到罰單我檢舉的」貼文，指收到罰單6000的今天，分享是因為這次是她本人的無知才被罰；呼籲大家多小心；原PO指出，原來綠燈右轉時，就算離行人很遠，也不能在斑馬線上經過人類的前方。

原PO自我調侃，這金額略高的程度，讓她拿出扇子來亂畫舒壓。並指，她這麼禮讓人的良好品行，也會被扣上不禮讓的帽子；對於6000元的罰款，原PO自嘲，「罰這麼吉利的金額，值得記錄一下」；文末還tag流浪教師沒有年終獎金、沒有開工紅包、只有紅單啦！

貼文引網友熱議，有網友指未禮讓行人看距離，要3公尺以上，若看到人（行人）就等，100%安全。

對於原PO收到6000元罰款，網友笑稱「永恆記憶」、「痛苦的繳納吉利數字」；有網友則指「換個思維就是罰錢消災記起教訓，愛國捐獻啦」；有網友提供自身經驗表示，綠燈右轉要通過行穿線都會先暫停，左邊、右邊看一下，最怕的是突然有行人在趁著號誌讀秒加速衝過來。

警方表示，未禮讓行人通行違規事實明確，依道路交通管理處罰條例第44條規定舉發，開罰6000元、記點3點，並接受道安講習3小時。

高雄市一名流浪女教師今年1月3日在市區綠燈右轉時，未禮讓行人遭檢舉，接到一張6000元罰單，女教師自嘲數字太吉利值得記錄。圖／取自臉書社團「收到罰單 我檢舉的」
高雄市一名流浪女教師今年1月3日在市區綠燈右轉時，未禮讓行人遭檢舉，接到一張6000元罰單，女教師自嘲數字太吉利值得記錄。圖／取自臉書社團「收到罰單 我檢舉的」
高雄市一名流浪女教師今年1月3日在市區綠燈右轉時，未禮讓行人遭檢舉，接到一張6000元罰單，女教師自嘲數字太吉利值得記錄。圖／取自臉書社團「收到罰單 我檢舉的」
高雄市一名流浪女教師今年1月3日在市區綠燈右轉時，未禮讓行人遭檢舉，接到一張6000元罰單，女教師自嘲數字太吉利值得記錄。圖／取自臉書社團「收到罰單 我檢舉的」

罰單 行人

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