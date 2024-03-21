基平隧道速限50！去年7千人收超速罰單 立委促提高速限

新北市平溪區、基隆市暖暖區交界處，台2丙線基福公路基平隧道，速限為50公里。立委廖先翔今天說，去年有7342人在隧道超速收到罰單，問題出在駕駛人還是速限？公路局表示，這條道路設計時速60公里，隧道出口是彎道，所以速限50公里，會研議提高可行性，1個月內做出決定。

廖先翔今邀公路局北區養護工程分局長陳俊堯、基隆公務段長蔡志盈和新北市政府、瑞芳警分局人員，在基平隧道平溪端出口，討論隧道速限50公里是否合理，廖並建議調高到60公里。

基平隧道內雙向車道都有設置測速照相機，警政署統計資料顯示，去年隧道內往平溪方向車道取締超速違規2222件，往暖暖方向車道取締超速違規5120件，合計7342件。

廖先翔表示，這樣的開罰數量實在是不可思議，因為平均每天有20件，不少當地民眾及觀光客都收到罰單。若有零星的違規，可能是駕駛人的錯，但1年7000多張的超速罰單，代表速限設計有檢討空間，建議隧道內速限從50公里提高至60公里。

廖先翔認為，「十次車禍九次快」的說並不完全正確，錯誤且危險的駕駛行為才是導致交通事故主因。筆直的基平隧道時速60公里還是非常安全的速度，隧道景色一致，速度太低反而會造成駕駛人疲勞，或分心車速增添風險，限速過低導致有人急煞，並沒有比較安全。

公路局表示，台2丙線是依照市區道路的速限，也就是時速60公里設計，加上往平溪出口是個大彎道，且有叉路，往暖暖出口則是連續彎道，一般時速規定超會低於設計時速，因此基平隧道才會規定速限50公里。廖先翔反映民眾建議提高速限，公路局會請專家學者協助評估可行性，1個月內說明結果。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，下坡及彎道降低速限是合理的，但是要明確告知用路人。至於筆直路段能否提高速限，一般是看設計速限，規定的時速一定低於設計時速。只是取締超速件數這麼多，應要檢討標誌是否足夠明確。