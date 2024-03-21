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影／彰化塑膠粒廠火警巨大濃煙竄天際 警消人力吃緊急搶救
彰化福興鄉沿海路一段一家塑膠粒工廠今天下午2點半左右發生火警，由於廠內塑膠用品多，造成濃煙密布，在台61線上都明顯可見團團黑煙飄過，彰化消防局指出，初步了解沒有人員受困、受傷，目前還在搶救中，詳細起火原因仍在調查。
彰化今天下午同一時間發生多起雜草火警，包括二水、秀水、線西、田尾、大城、芳苑、員林第二公墓等都有廢棄物、墓地火警，消防人員疲於奔命，也造成人力吃緊；福興鄉這家塑膠粒工廠火警廠房有200平方公尺，初報燃燒面積有50平方公尺，彰化消防局派出19輛各式消防車，39名警消前往搶救。
消防人員指出，工廠是挑高的鐵皮廠房，加上場內塑膠製品多，濃煙明顯，有民眾在台61漢寶到王公路段看到黑煙飄散，相當嚇人，消防局指出，目前火勢還沒有控制，但無人受困。
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