聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化兩車對撞害貨車側翻 釀兩重傷昏迷兩輕傷
彰化縣員鹿路5段今發生兩輛休旅車對撞，波及同向和後方各一輛車，同向的小貨車撞上路邊電線桿後側翻；這起車禍造成4人受傷，休旅車駕駛人均意識不清，都送員林基督教醫院救治；小貨車司機兄弟幸好都輕傷，送衛福部彰化醫院醫治。警方將等兩名休旅車駕駛人清醒時詢問為何對撞，以釐清車禍發生原因。
據了解，身上和車上都沒身分證件、年約60歲的男子今上午駕駛休旅車，由東向西行駛，不知何故超過道路中間雙黃線，跟由西向東行駛的白色休旅車對撞，六旬男左大腿開放骨折，意識不清，白色休旅車40歲邱姓駕駛右腳踝封閉性骨折、肢體撕裂傷、胸腹部疼痛、意識昏迷。
白色休旅車跟對向車道的車子對撞後，車子打滑變成車頭朝北，原本由西向東同行的小貨車閃避不及，朝右邊衝撞電線桿造成翻覆，30多歲江姓兄弟都被卡在車內，消防人員趕到後使用破壞剪等器材破壞扭曲變形車門，救出江姓兄二人，幸好都清醒，33歲江姓貨車駕駛腦震盪、雙手挫傷、肢體撕裂傷，副駕駛座的江姓乘客右手掌骨折、腦震盪及全身多處挫傷，都沒生命危險。
彰化地檢署檢察官指揮調查這樁車禍，初步對清醒者採驗化驗是否有酒駕，結果出爐，藍色小貨車司機和助手、小轎車司機和貨車司助手都未檢出。至於車禍發生原因將待進一步鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言