彰化兩車對撞害貨車側翻 釀兩重傷昏迷兩輕傷

彰化縣埔心鄉員鹿路5段發生車禍，造成4人輕重傷。圖／民眾提供 彰化縣員鹿路5段今發生兩輛休旅車對撞，波及同向和後方各一輛車，同向的小貨車撞上路邊電線桿後側翻；這起車禍造成4人受傷，休旅車駕駛人均意識不清，都送員林基督教醫院救治；小貨車司機兄弟幸好都輕傷，送衛福部彰化醫院醫治。警方將等兩名休旅車駕駛人清醒時詢問為何對撞，以釐清車禍發生原因。

據了解，身上和車上都沒身分證件、年約60歲的男子今上午駕駛休旅車，由東向西行駛，不知何故超過道路中間雙黃線，跟由西向東行駛的白色休旅車對撞，六旬男左大腿開放骨折，意識不清，白色休旅車40歲邱姓駕駛右腳踝封閉性骨折、肢體撕裂傷、胸腹部疼痛、意識昏迷。

白色休旅車跟對向車道的車子對撞後，車子打滑變成車頭朝北，原本由西向東同行的小貨車閃避不及，朝右邊衝撞電線桿造成翻覆，30多歲江姓兄弟都被卡在車內，消防人員趕到後使用破壞剪等器材破壞扭曲變形車門，救出江姓兄二人，幸好都清醒，33歲江姓貨車駕駛腦震盪、雙手挫傷、肢體撕裂傷，副駕駛座的江姓乘客右手掌骨折、腦震盪及全身多處挫傷，都沒生命危險。

彰化地檢署檢察官指揮調查這樁車禍，初步對清醒者採驗化驗是否有酒駕，結果出爐，藍色小貨車司機和助手、小轎車司機和貨車司助手都未檢出。至於車禍發生原因將待進一步鑑定。

彰化縣埔心鄉員鹿路發生兩輛休旅車對撞，牽連同向小貨車撞路邊電線桿。圖片來源／記者爆料網