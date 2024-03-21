快訊

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化兩車對撞害貨車側翻 釀兩重傷昏迷兩輕傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉員鹿路5段發生車禍，造成4人輕重傷。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉員鹿路5段發生車禍，造成4人輕重傷。圖／民眾提供
彰化縣員鹿路5段今發生兩輛休旅車對撞，波及同向和後方各一輛車，同向的小貨車撞上路邊電線桿後側翻；這起車禍造成4人受傷，休旅車駕駛人均意識不清，都送員林基督教醫院救治；小貨車司機兄弟幸好都輕傷，送衛福部彰化醫院醫治。警方將等兩名休旅車駕駛人清醒時詢問為何對撞，以釐清車禍發生原因。

據了解，身上和車上都沒身分證件、年約60歲的男子今上午駕駛休旅車，由東向西行駛，不知何故超過道路中間雙黃線，跟由西向東行駛的白色休旅車對撞，六旬男左大腿開放骨折，意識不清，白色休旅車40歲邱姓駕駛右腳踝封閉性骨折、肢體撕裂傷、胸腹部疼痛、意識昏迷。

白色休旅車跟對向車道的車子對撞後，車子打滑變成車頭朝北，原本由西向東同行的小貨車閃避不及，朝右邊衝撞電線桿造成翻覆，30多歲江姓兄弟都被卡在車內，消防人員趕到後使用破壞剪等器材破壞扭曲變形車門，救出江姓兄二人，幸好都清醒，33歲江姓貨車駕駛腦震盪、雙手挫傷、肢體撕裂傷，副駕駛座的江姓乘客右手掌骨折、腦震盪及全身多處挫傷，都沒生命危險。

彰化地檢署檢察官指揮調查這樁車禍，初步對清醒者採驗化驗是否有酒駕，結果出爐，藍色小貨車司機和助手、小轎車司機和貨車司助手都未檢出。至於車禍發生原因將待進一步鑑定。

彰化縣埔心鄉員鹿路發生兩輛休旅車對撞，牽連同向小貨車撞路邊電線桿。圖片來源／記者爆料網
彰化縣埔心鄉員鹿路發生兩輛休旅車對撞，牽連同向小貨車撞路邊電線桿。圖片來源／記者爆料網

彰化縣埔心鄉員鹿路一輛小貨車疑似閃避同向休旅車車禍，右偏撞上路邊電線桿導致側翻。圖片來源／記者爆料網
彰化縣埔心鄉員鹿路一輛小貨車疑似閃避同向休旅車車禍，右偏撞上路邊電線桿導致側翻。圖片來源／記者爆料網

休旅車 車禍

延伸閱讀

高雄輕軌又被撞！ 休旅車疑似未依號誌行駛釀禍

瑞士空品報告台灣彰化最差 彰化環保局駁：PM2.5大幅下降

彰化地方台「新彰」申請7月關台 NCC點頭但開出一條件

白沙屯媽彰化路線大驚奇 鄉民感動「第一次走這條路！」

相關新聞

影／桃園汽車右轉未注意！18歲女行人遭撞輾車底 恐怖瞬間曝

桃園市八德區福國街昨晚發生一起離譜車禍，一輛休旅車駛出巷口要右轉，沒注意到右側一名女行人，當場將她撞倒並輾過腿部，附近民...

台南男不配合身分查驗！與警對峙10多分鐘 法官這原因判不罰

台南劉姓男子去年12月1日上午12時許開車，經永康區中華路與中正南路口，行車偏向嚴重而遭警攔查，他不願將車熄火且拒絕搖下...

彰化兩車對撞害貨車側翻 釀兩重傷昏迷兩輕傷

彰化縣員鹿路5段今發生兩輛休旅車對撞，波及同向和後方各一輛車，同向的小貨車撞上路邊電線桿後側翻；這起車禍造成4人受傷，休...

影／吃消夜未打方向燈遭警攔 高雄男酒氣濃超淡定...一測慘了

陳姓男子昨晨騎機車行經高雄市三民區自立一路吃消夜，因右轉未打方向燈，遭員警攔查；警方聞到陳滿身酒氣，問陳是否喝酒，陳淡定...

影／桃園通緝男路口指揮交通被揪出！他淡定認栽還喊「賺到了」

桃園市桃園區昨下午在民生路一處工地，一名工人站在路口協助指揮交通，但他未依規定穿著反光背心，巡邏員警見狀上前勸導，未料意...

兩度選公寓燒雨衣縱火害人慘死 他搬出「智缺」要法官判無罪

陳姓男子2022年9月、10月凌晨分別在桃園市龜山區萬壽路騎樓、復興路公寓縱火，前案燒毀雨衣、瓦斯桶，後案導致印尼籍女看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。