遺體載運車狂叭還爆閃燈疑逼車 恐罰最高2400元並驗車

有網友在網路上PO出1段行車紀錄器，1輛疑似葬儀社遺體載運車的黑色廂型車，前天上午行經汐止區大同路一段調撥車道時，以爆閃燈沿路閃燈還疑似逼車，最後違規跨越調撥車道線切入對向車道超車。汐止警方表示該車已違反道交條例第47條，將處1200元以上2400元以下罰款，違規安裝爆閃燈部分將移請監理站驗車。

據了解，有網友在網路社群「社會事新聞影音」PO出一段行車紀錄器影片，畫面中可見1輛疑似葬儀社遺體載運車的黑色箱型車，18日上午8時許行駛在汐止區大同路一段調撥車道時，以車上安裝的爆閃燈不斷對前方的機車閃燈疑似逼車，接著廂型車還違規跨越調撥車道至對向車道超車，全部過程都被騎士的行車紀錄器拍下。

該名網友立即透過檢舉系統檢舉，汐止警方獲報後檢視行車紀錄器畫面，發現這輛廂型車違規跨越調撥車道線切入外側順向車道超車，已違反道路交通管理處罰條例第47條規定，將依法開出1200元以上2400元以下罰單。另外該車私自安裝紅藍爆閃燈，已違反道路交通管理處罰條例第16條第2項：擅自變更燈光規格，將移請監理站通知其驗車。