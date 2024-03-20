快訊

00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多

台積電嘉義設廠用水掀爭議！水利署計畫由雲林支援 地方跳腳

獨／新壽增資資喬不攏 黃天牧氣到直接找吳家兩兄弟面談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遺體載運車狂叭還爆閃燈疑逼車 恐罰最高2400元並驗車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

有網友在網路上PO出1段行車紀錄器，1輛疑似葬儀社遺體載運車的黑色廂型車，前天上午行經汐止區大同路一段調撥車道時，以爆閃燈沿路閃燈還疑似逼車，最後違規跨越調撥車道線切入對向車道超車。汐止警方表示該車已違反道交條例第47條，將處1200元以上2400元以下罰款，違規安裝爆閃燈部分將移請監理站驗車。

據了解，有網友在網路社群「社會事新聞影音」PO出一段行車紀錄器影片，畫面中可見1輛疑似葬儀社遺體載運車的黑色箱型車，18日上午8時許行駛在汐止區大同路一段調撥車道時，以車上安裝的爆閃燈不斷對前方的機車閃燈疑似逼車，接著廂型車還違規跨越調撥車道至對向車道超車，全部過程都被騎士的行車紀錄器拍下。

該名網友立即透過檢舉系統檢舉，汐止警方獲報後檢視行車紀錄器畫面，發現這輛廂型車違規跨越調撥車道線切入外側順向車道超車，已違反道路交通管理處罰條例第47條規定，將依法開出1200元以上2400元以下罰單。另外該車私自安裝紅藍爆閃燈，已違反道路交通管理處罰條例第16條第2項：擅自變更燈光規格，將移請監理站通知其驗車。

疑似葬儀社遺體載運車違規超車。圖／擷取自社會事新聞影音
疑似葬儀社遺體載運車違規超車。圖／擷取自社會事新聞影音
疑似葬儀社遺體載運車閃爆閃燈。圖／擷取自社會事新聞影音
疑似葬儀社遺體載運車閃爆閃燈。圖／擷取自社會事新聞影音

罰款 車道 逼車

延伸閱讀

影／高雄女駕駛心臟不適撞車 廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

影／不忍了！高楠公路水泥車狠逼車 騎士怒貼影片公審

科技公司人妻車上偷吃男同事 鹹濕對話全都錄成鐵證

光復橋車禍！重機騎士疑不慎撞分隔島 噴飛至對向車道遭公車輾斃

相關新聞

影／救護車撞死酒駕大學生 母不信兒喝酒求檢：再採檢體驗

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒精濃度超標，當時...

北市一公車撞進「三媽臭臭鍋」…駕駛人疑身體不適 已知造成2傷

台北市中午發生公車撞民宅意外。消防局指出，位於中行里中坡南路一民宅，遭首都客運公車撞進，初步研判是公車駕駛人身體突感不適...

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，...

大安老舊民宅塌陷與2樓老榕樹有關？建管處：不排除

台北市大安區文昌街一處已無人住7、8年的民宅，昨天發生倒塌意外，市府初判是因為建物老舊，疏於管理導致坍塌，建管處目前正聯...

台東釣客突落海 無呼吸心跳、緊急送醫搶救

台東40多歲的男子今天中午不明在富岡漁港釣魚時，不明原因突然從提防上掉落到海中，附近釣客見狀通報海巡及消防隊，不過，落水...

墾丁昔日人氣泰式Villa會館 現欠70萬勞健保費淪物件拍賣場

屏東恆春鎮後壁湖坐擁無敵海景的聽靜海休閒會館，曾是墾丁的人氣泰式Villa度假旅館，但不敵疫情歇業，又因疫情期間積欠勞健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。