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高雄男騎車誤闖封閉道路 自撞護欄送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區新生路昨天晚間發生死亡車禍，陳姓男子騎機車自撞擺放路上多年的紐澤西護欄，致身體多處重創，送醫後不治。據警方了解，路上幾座護欄已經放置多年，道路養護單位是交通部航港局，警方正釐清肇事責任。

據了解，在25歲的陳姓男子在火鍋店工作，昨晚8時50分許，他沿高雄市前鎮區新生高架橋下道路，要回小港區住處，但沒行駛新生路的機慢車專用道，靠道路最右側道路行駛，不料最右側道路封閉，擺著紐澤西護欄，他疑視線不清，在新生路與新衙路口南向西側，直接撞上路上水泥紐澤西護欄出車禍。

高雄市警前鎮分局據報，趕到車禍現場，救護車也立即將陳男送往阮綜合醫院急救，但延醫至昨天深夜11時40分仍告不治。

家屬表示，陳與朋友聚餐，不曉得為何會騎到那邊，可能是不熟路況，也納悶路上怎會擺紐澤西護欄。

警方了解，陳男所走的通道擺設紐澤西護欄，已經約7年，調閱地籍資料，發現肇事地點道路管理機關是交通部航港局，正通知航港局養護單位釐清責任。

高雄男騎車誤闖封閉道路，自撞護欄送醫不治。記者林保光／翻攝
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高雄男騎車誤闖封閉道路，自撞護欄送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄男騎車誤闖封閉道路，自撞護欄送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄男騎車誤闖封閉道路，自撞護欄送醫不治。記者林保光／翻攝
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自撞 航港局 車禍 高雄市

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