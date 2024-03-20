台中重畫區成「翹孤輪」炫技場地 網酸：是參加國慶進場？

台中市南屯區13期重畫區日前有至少7名男女闖入，分別騎乘機車以翹孤輪、雙載如馬戲團般模樣，甚至還一字排開炫技，有民眾將影片PO網形容「是要參加國慶機車隊進場嗎？」由於現場目前仍屬封閉路段，警方將調閱周邊監視器預計將從重依公共危險罪嫌將涉案人函送法辦。

警方今接獲社會事新聞影音畫面，當中有至少7名男女各自騎乘機車、雙載，於3月17日下午闖入南屯區益豐路二段的13期重畫區內，多人一字排開起步還以翹孤輪危險駕駛，甚至還雙載炫技。

網友目睹危險駕駛畫面，也形容「是要參加國慶機車隊進場嗎？」台中第四分局今根據影片，確認現場目前雖非開放道路，並屬於台中市地政局管領，當天雖未接獲民眾以110報案或改裝車噪音等，但因多人闖入危險駕駛行為明確。

警方表示，後續將調閱周邊監視器畫面追查相關人，預計依刑法第185條公共危險，以他法致生往來之危險罪嫌，以及社會秩序維護法第71條擅入禁止出入之處所之妨害安寧秩序等偵辦。

警方另外也將函請主管機關，促請強化補強破口、加設人車禁止進入、法律責任等警語，呼籲民眾勿因誤解擅闖未開放重畫區，以競駛或其他違法行為以免觸法。