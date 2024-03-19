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影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡
國道3號台南烏山頭段傍晚發生一起死亡車禍，1輛載著修剪後樹木枝幹的大貨車，疑因機械故障，失控從外側車道滑行到內側，撞上中央分隔島後停下，後方1輛轎車閃避不及撞上，撞擊力道大，整輛轎車形同一團廢鐵，消防人員趕到現場，以油壓剪破壞將轎車駕駛救出，已明顯死亡，肇事原因國道警方調查中。
台南市消防局今天傍晚6時許接獲報案，台南市六甲區國道3號328公里北上處有車禍，有駕駛受困車中，立刻派遣六甲、麻豆、善化分隊4車10人趕往救援。
消防人員到場時，1輛大貨車停在內線車道，後方車斗處遭到強烈撞擊，右側後輪都被推擠到車身中段，中線車道1輛鐵灰色轎車受損嚴重，車頭及半個車身已擠成一團，消防人員持機具破壞，從轎車救出40多歲的郭姓男駕駛，已明顯死亡。
國道警方初步調查，大貨車疑似失控滑行從外側一路撞到分隔島，後方轎車反應不及撞上，肇事原因有待調查，事故現場仍在處理，僅外側車道開放通行，請用路人注意。
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