快訊

PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

地牛翻身！19點20分東部海域規模5地震 最大震度3級

香港基本法23條立法「國安條例」三讀通過 23日生效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道3號台南烏山頭段傍晚發生一起死亡車禍，1輛載著修剪後樹木枝幹的大貨車，疑因機械故障，失控從外側車道滑行到內側，撞上中央分隔島後停下，後方1輛轎車閃避不及撞上，撞擊力道大，整輛轎車形同一團廢鐵，消防人員趕到現場，以油壓剪破壞將轎車駕駛救出，已明顯死亡，肇事原因國道警方調查中。

台南市消防局今天傍晚6時許接獲報案，台南市六甲區國道3號328公里北上處有車禍，有駕駛受困車中，立刻派遣六甲、麻豆、善化分隊4車10人趕往救援。

消防人員到場時，1輛大貨車停在內線車道，後方車斗處遭到強烈撞擊，右側後輪都被推擠到車身中段，中線車道1輛鐵灰色轎車受損嚴重，車頭及半個車身已擠成一團，消防人員持機具破壞，從轎車救出40多歲的郭姓男駕駛，已明顯死亡。

國道警方初步調查，大貨車疑似失控滑行從外側一路撞到分隔島，後方轎車反應不及撞上，肇事原因有待調查，事故現場仍在處理，僅外側車道開放通行，請用路人注意。

大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
大貨車疑似失控撞上內側分隔島，後方轎車迎面撞上，幾乎成為一團廢鐵。記者莊曜聰／翻攝
國道3號烏山頭段發生嚴重車禍，轎車撞上大貨車，轎車內郭姓男駕駛當場身亡。記者莊曜聰／翻攝
國道3號烏山頭段發生嚴重車禍，轎車撞上大貨車，轎車內郭姓男駕駛當場身亡。記者莊曜聰／翻攝

國道 車禍 車道

延伸閱讀

成本太高！Mercedes-Maybach的豪華跨界轎車計畫中止

高雄老翁坐路緣「碰！」轎車倒車直撞害他遭夾死

疑倒車「爆衝」 高雄老翁遭轎車夾入變電箱命危

高雄駕駛開車抽菸拒檢 害轎車撞路口6機車釀2傷逃逸

相關新聞

影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡

國道3號台南烏山頭段傍晚發生一起死亡車禍，1輛載著修剪後樹木枝幹的大貨車，疑因機械故障，失控從外側車道滑行到內側，撞上中...

影／高雄休旅車倒車撞毀棋藝館 2男疑消費糾紛滋事遭收押

高雄楊姓、林姓2男子疑與棋藝館發生消費糾紛，林姓男子涉駕駛休旅車，倒車衝撞棋藝館，撞破門面和櫃台後棄車逃逸。警方查出林乘...

清明掃墓防火警！桃消出動無人機演練 連3周駐點維安

清明將至，民眾掃墓時會使用到香燭及燒金紙，容易因為燃燒灰燼飛揚不慎引發雜草火警，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今下...

妻子頻與「分析師」通話起疑 中和民防夫報警逮車手

新北市63歲廖姓婦人日前接到自稱股票分析師來電推銷，表示可用2萬元價格申購股票，聲稱獲利高達99.2%，廖婦不疑有他，與...

小琉球台灣盃自由潛水深度賽 男選手傷肺咳血幸無礙

在屏東小琉球舉行為期3天的台灣盃自由潛水深度賽，今天上午進行深度賽，28歲賴姓選手下潛至50公尺時，因氣壓變化造成肺部...

天外飛來巨大鐵片！從駕駛座前方破窗而入 擊中女駕駛下巴

嚇壞了！苗栗縣苑裡鎮田心里苗140線裕芳食品前，今天下午2點多發生一起掉落物毀損車輛事故，台中市一名陳姓年輕女駕駛，駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。