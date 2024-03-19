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影／高雄休旅車倒車撞毀棋藝館 2男疑消費糾紛滋事遭收押

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄楊姓、林姓2男子疑與棋藝館發生消費糾紛，林姓男子涉駕駛休旅車，倒車衝撞棋藝館，撞破門面和櫃台後棄車逃逸。警方查出林乘楊男轎車離去，以車追人，3小時後拘捕2人到案，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，楊姓男子（21歲）與林姓男子（19歲）在3月7日凌晨2時40分許，分別開車到高雄市苓雅區福德二路，林駕駛黑色休旅車，倒車涉嫌衝撞某棋藝館，致棋藝館門面及櫃台破損，幸當時店員到店後清掃，才倖免被撞，未造成傷亡。

林姓男子肇事後，將休旅車停在棋藝館前，搭乘楊姓男子的轎車離去。高雄市警苓雅分局福德二路派出所員警執勤時，暗夜聽見撞擊聲，趕去棋藝館查看，發現棋藝館大門玻璃破裂、櫃台、電腦、電視等設備毀損，得知肇事者棄車逃逸，立即通報追查全案，循車追出楊、林2人涉案，3小時後拘捕他們到案。

據悉，楊姓男子曾在案發前數日，在棋藝館發生消費糾紛，楊便找林駕駛權利車衝撞棋藝館。2人承認合謀撞毀棋藝館，但對於動機閉口不談。警詢後，將楊、林2人依殺人未遂、公共危險及毀損罪嫌移送高雄地檢署，檢方聲押獲准。

高雄休旅車倒車撞毀棋藝館，2男疑消費糾紛合謀滋事被捕。記者林保光／翻攝
高雄休旅車倒車撞毀棋藝館，2男疑消費糾紛合謀滋事被捕。記者林保光／翻攝

休旅車 殺人 高雄市

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