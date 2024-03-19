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當心荷包！掃除「行人地獄」惡名 高雄今年預計增設26處科技執法

聯合報／ 記者林保光潘奕言／高雄即時報導

為取締交通違規，高雄市全市目前共設置56處科技執法設備，市警局今年預計再增設26處，其中21處都是針對「汽機車未禮讓行人」開罰。交通專家也呼籲，科技執法是為建立更安全的交通環境，民眾應建立守法觀念。

高雄市自2019年起在常有違規的路口、路段設置科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多向違規監測系統」、「限制車種監測系統」、「自動辨識違規停車系統」、｢不停讓行人監測系統｣ 。

高雄市警局今年再獲中央補助經費4220萬元，預計將增設26處科技執法設備，為掃除「行人地獄」惡名，其中21處都是針對汽機車不停讓行人開罰，將是今年設置重點。

據高雄市警交通大隊統計，2022年全市26處科技執法共舉發2萬5209件違規；2023年增設29處科技執法後，全年舉發數達到9萬1860 件。其中苓雅區中正一路與高速公路西側便道路口，去年是全市易肇事路口第一名，路口科技執法全年舉發數1萬6769件，取締數也是最多。

市議員張博洋表示，科技執法是為了在危險路口保護民眾安全，多數情況下絕對有設置必要，但也希望警方滾動式檢討，一些申訴案件量過高的路口路段，應專案討論執法方式，顧及交通專業、民眾安全及感受。

高雄市警局表示，建置科技執法最大目的是降低路口交通事故發生率，保障用路人交通安全，進而讓用路人養成停讓的守法觀念，同時替代警力定點站崗，讓警力能投入其他治安維護工作。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，科技執法主要是幫助政府了解民眾用路習慣，提升交通安全。違規本來就不應該，只要不違規就不會被罰，民眾應建立良好交通守法觀念。

高雄市警局今年將增設21處未禮讓行人科技執法設備。記者林保光／攝影
高雄市警局今年將增設21處未禮讓行人科技執法設備。記者林保光／攝影

科技執法 行人地獄 高雄市

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