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為了撿手機…BMW五股逆向迎面猛撞貨車 6人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

五股區成泰路一段98巷近午發生車禍，BMW逆向迎面撞上貨車，消防隊正在拆除車門營救受困的司機。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路一段98巷近午發生車禍，BMW逆向迎面撞上貨車，消防隊正在拆除車門營救受困的司機。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區成泰路一段98巷近午發生車禍，31歲郭姓男子駕駛BMW640i豪華轎車，自稱為了撿手機不小心衝往逆向車道，高速迎面撞上正常行駛的小貨車，劇烈撞擊造成66歲張姓貨車司機受困變形車體內，消防隊拆掉車門才將人救出送醫。

這起車禍發生在上午11時40分左右，地點恰巧在五股區清潔隊資源回收場門口，張姓男子原本駕駛小貨車正常行駛在路上，突然被對向衝過來的黑色轎車迎面撞上，受困車內。

消防局獲報聽說有2車對撞、6人受傷、1人受困，共出動10輛車、26人趕往救援，以破壞器材拆掉貨車車門才將司機救出，幸好只是肢體擦挫傷，由救護車送往板橋亞東醫院急診。

BMW郭姓駕駛自稱為了撿手機不小心衝往逆向車道釀成車禍，他連同車上乘客43歲楊男、42歲李男及27歲許女、28歲陳女，5人分別輕微擦挫傷，一同前往新莊的台北醫院就醫。

詳細車禍肇因由警方鑑識調查釐清。新北市消防局第二大隊呼籲，車禍報案時請盡量清楚說明受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適當救援人力。

貨車被BMW逆向迎面撞上，車頭嚴重受損、司機受困車內獲救。記者林昭彰／翻攝
貨車被BMW逆向迎面撞上，車頭嚴重受損、司機受困車內獲救。記者林昭彰／翻攝
BMW逆向迎面撞上貨車，車頭嚴重受損，可見車速很快、撞擊力道猛烈。記者林昭彰／翻攝
BMW逆向迎面撞上貨車，車頭嚴重受損，可見車速很快、撞擊力道猛烈。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路一段98巷近午發生車禍，BMW逆向迎面撞上貨車，消防隊正在拆除車門營救受困的司機。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路一段98巷近午發生車禍，BMW逆向迎面撞上貨車，消防隊正在拆除車門營救受困的司機。記者林昭彰／翻攝

車禍 車道

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