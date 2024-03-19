影／網傳白沙屯進香客騎車被撞飛 清水警方澄清非香客車禍

白沙屯媽祖進香隊伍今天抵達台中市清水區，網傳一名進香客昨天騎機車在清水區和轎車碰撞，傷勢嚴重，清水警分局今天說明，雙方都非進香客，騎士頭部外傷，腳骨折，目前仍在醫院急救。

網路有人貼文和照片指出，昨天上午11點在清水區甲南地區，他目睹一場嚴重車禍，一位疑似騎車的香客阿伯，被資源回收車追撞噴飛，又被對向休旅車二次撞上拖行，現場太嚴重，他不敢靠近，他提醒進香行腳的香客，要注意安全遵守交通規則，否則媽祖沒辦法有那麼多分身保護到所有人。

清水警分局今天說明，經查詢雙方當事人，都非網傳白沙屯香客，昨天上午11點18分在清水區中華北路與中山路口，71歲鄭男騎機車沿中山路闖紅燈往中華北路行駛，與60歲林女開車沿中華北路往臨港路方向行駛，雙方在路口發生碰撞。