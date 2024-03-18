賺350元罰鍰10萬元 警監苗栗火車站查獲白牌車違規載客

苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照、汽車牌照均4 個月。

苗栗監理站鎖定苗栗、竹南火火車站等處，加強稽查白牌車違規載客，監理站今天指出，稽查人員3月15日下午會同警方在苗栗火車站，近針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色自小客車載客5名乘客準備下車。

稽查人員談乘客及駕駛，查出5名乘客從後龍鎮仁德醫專搭乘至火車站，付費車資350元，監理站依規定處分駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及吊扣違規營業車輛牌照4 個月。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車大多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，監理站仍持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。