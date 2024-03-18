快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賺350元罰鍰10萬元 警監苗栗火車站查獲白牌車違規載客

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰，吊扣違規駕駛執照、汽車牌照均4 個月。

苗栗監理站鎖定苗栗、竹南火火車站等處，加強稽查白牌車違規載客，監理站今天指出，稽查人員3月15日下午會同警方在苗栗火車站，近針對可疑車輛攔檢，發現一輛銀色自小客車載客5名乘客準備下車。

稽查人員談乘客及駕駛，查出5名乘客從後龍鎮仁德醫專搭乘至火車站，付費車資350元，監理站依規定處分駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及吊扣違規營業車輛牌照4 個月。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車大多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，監理站仍持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站，或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢說，白牌車並無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰。圖／苗栗監理站提供

火車站 監理站 計程車

延伸閱讀

2年10多名青農返鄉 苗栗公館鄉黃金小鎮休區群聚效應發酵

苗栗特斯拉衝落邊坡起火駕駛逃出 消防人員2個小時才完全撲滅

全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐

苗栗海線竹南苑裡一日散策！ 到神似你的名字、神隱少女的場景拍照、小鎮裡的法式甜點店吃下午茶

相關新聞

金門2釣客迷航到大陸圍頭 海巡署：透過管道協調接返

陸船事件使兩岸再度緊張，最近又有兩件大陸漁民落海事件，就在外界還在關心之際，傳出昨晚有艘由金門出海的漁船失聯未歸，但已於...

賺350元罰鍰10萬元 警監苗栗火車站查獲白牌車違規載客

苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰，吊扣...

枉死巡路員今追思會 劉父：不收賠償、人死不記仇 雙方父母都要堅強

在公路局養護工程契約廠商任職的35歲基隆市民劉冠群，騎機車巡查快速道路時被簡姓男子開車撞死。劉家今辦安息聚會，劉父說，簡...

新店工人跌落水泥攪拌機 救出無生命跡象送醫命危

新北市新店區中央四街1處工地今天上午發生工安意外。60多歲工人上午11時許在工作時不慎掉落深達1.5公尺的水泥攪拌機具內...

影／男子開車違規左轉撞車肇逃 目擊者稱肇逃過程很誇張 警方查出身分

台中市梧棲區台灣大道與港埠路口昨天發生車禍，一輛轎車違規左轉造成二車碰撞後，他涉嫌肇事逃逸，當時路口有多輛車，有駕駛目擊...

影／國道五股路段午夜3車追撞翻覆 3人受傷送醫

國道1號南向33.4公里五股路段，今天凌晨0時10分左右發生3車追撞事故，其中1輛翻覆4輪朝天，所幸只有3人受到輕傷送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。