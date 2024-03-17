移工熱衷改裝電動車 馬力破百還PO網炫耀…車遭沒入、涉公共危險罪

武姓越南籍移工熱衷改裝微型電動車，花費數萬元將馬力提升至105匹，輕鬆飆破百公里時速，影片上傳網路後，警方循線逮人，發現違法改裝，合計武可能吞下1萬7400元罰鍰，車輛還被沒入，另高速在道路行駛，也將依公共危險罪嫌函送法辦。

網路平台「社會事新聞影音」上傳短片，一輛經改裝後的微型電動二輪車，被放上機車行的馬力機測試，經拉轉後顯示該輛電動車馬力已達105匹，遠勝不少市售重型機車。

影片末段還有該輛車上路「試車」畫面，只見駕駛一啟動油門，整輛車隨即向前爆衝，留下輪胎與地面磨擦產生的煙塵。

畫面曝光後引起網路熱烈討論，岡山警分局檢視照片，認為該輛改裝電動車屬於「微型電動二輪車」，依法審驗合格車輛最大行駛時速僅為25公里，超速可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方隨即到改裝車行查訪，掌握車主為越南籍武姓男子，武坦承花2萬多元購入電動車，再砸錢投入改裝，確實有上路競速行駛，他擔心車輛被扣，都會將車藏放在岡山隱密處所，用帆布遮蔽。

警方檢視武男車輛外觀，並無審驗合格標章，現場秤重達113公斤，遠超過微電車含電池60公斤以下規定，該車無合格標章及超重，屬未經型式審驗合格車輛，依法沒入。

另外，武男在影片中有競速行駛行為，危險駕駛可處300元至1200元罰鍰，擅自改裝處1800元至5400元罰鍰。

警方表示，因該輛電動車屬違規大幅改裝，加重開罰3600元至1萬800元罰，所有罰單加總後，最高可裁處1萬7400元，另涉公共危險部分函送橋頭地檢署偵辦。