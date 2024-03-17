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又再犯！南投「郭子乾」無故出腳踹車 遭判拘役40天
南投縣37歲男子郭子乾與藝人同名同姓，曾因破壞他人機車，被依毀損他人物品罪，判拘役30日，前年才執行完畢，去年2月又無故踹人車門，再度挨告。南投法院認為，郭男又再犯，且未與受害車主和解，判拘役40日，得易科罰金。
判決書指出，郭男去年2月28日行經賈姓女子住處前，看見其門口停放一輛轎車，竟突然出腳狠踹其左後車門及左後葉子板，賈女3月2日要用車時發現車左後車門及左後葉子板的鈑金凹陷，原有美觀功能已不復見，氣得向當地警方報案。
承辦的南投警分局員警為此調閱受害車輛周邊的監視器畫面，根據影像循線查獲涉案的郭男，通知他到案說明，而其面對警詢，對自身犯行坦承不諱，檢方複訊後依「刑法」毀損他人物品罪嫌，將郭男起訴，並向南投地方法院聲請簡易判決。
南投地院法官認為，被告郭男先前曾因相同類型案件，經該院判處拘役30日確定，前年8月18日才執行完畢，如今又無故踢壞他人車輛，雖坦承犯行，但再犯又未與受害車主達成和解，判處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。
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