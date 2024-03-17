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影／新莊貨車加速左轉撞倒白髮婦人 網友罵翻警方重罰扣照
新北市新莊區中華路前天有1輛小貨車，在眾多目擊者眼前撞倒斑馬線上1名滿頭白髮的婦人，有人將行車記錄影像上傳網路，引發網友憤怒批評。警方表示，肇事司機不禮讓行人且致人受傷，除重罰3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。
據了解，受害者是1名63歲婦人，前天下午4時54分在新莊區中誠街口，綠燈走斑馬線穿越中華路二段，被1輛小貨車撞倒，幸好初步檢查只有手腳擦挫傷，由救護車送至衛福部台北醫院診療。
民眾的行車記錄器則清楚拍到，41歲張姓男子駕駛小貨車在中誠街口，待前方計程車右轉之後，立即加速左轉中華路，直接撞倒走在斑馬線上的行人。
張姓司機沒有飲酒，警方調查後認為他開車行近行人穿越道，不暫停禮讓行人先行通過，肇事致人受傷，依違反道路交通管理處罰條例第44條開罰，可處7200以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。
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