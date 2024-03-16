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林園廠乙烯外洩驚現火光消防搶救畫面曝光 中油說話了

聯合報／ 記者石秀華王勇超／高雄即時報導

中油林園廠新三輕工場今晚6時許因燃燒塔管線脫落，導致乙烯外洩燃燒產生明火，幸未傳人員傷亡；消防局獲報陸續增派12車25人前往搶救，因管線殘留乙烯燃燒，消防員拉水線出水降溫、稀釋濃度，目前只剩殘氣處理；中油今晚發出聲明強調，將檢討作業程序、加強人員操作訓練。

位於高雄市林園區石化二路的中油林園廠新三輕工場今晚6時9分傳火警，消防局先出動9車18人前往搶救，抵達現場發現，是廠區燃燒塔管線脫落，導致管線中的乙烯外洩燃燒後產生火光，所幸無人員受傷。

由於乙烯氣體燃燒，消防局陸續增派12車、25人，拉水線以強力水柱朝燃燒塔四方出水、降溫，截至晚上9時15分許，現場僅剩少量殘氣，仍持續射水降溫中；至於為何發生洩漏將等乙烯燃燒殆盡後，回溯檢查意外原因。

中油晚間發出聲明，指中油石化事業部林園廠今晚6時許於新三輕工場發生的火警事故，由轄區巡檢人員及時發現，並立即依標準作業程序進行應變措施，目前火勢已控制住，無人員傷亡。

中油石化事業部強調，事故後依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，並對造成居民的不便深感抱歉，後續將從事故根本原因分析調查。

中油並指出，日後會強化製程管理及設備可靠度，並檢討工作標準作業程序及加強人員操作訓練，以穩定工廠檢修作業安全。

中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝
中油林園廠新三輕工場今晚6時許驚傳火警，消防人員在現場持續噴射水霧稀釋乙烯濃度。記者王勇超／翻攝

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