中油林園廠乙烯外洩失火 無人傷亡

中油林園廠新三輕工場昨晚驚傳火警，消防人員前往搶救。圖／消防局提供 中油林園廠新三輕工場昨晚傳火警，消防局獲報派出9車18人前往搶救，經了解疑似燃燒塔管線跳脫，導致乙烯外洩發生火警，消防人員持續出水降溫，並噴射水霧稀釋乙烯濃度，未傳出傷亡。當地居民痛批，3月10日中油林園廠才剛發生大量乙烯外洩事件，昨又傳火警，「林園廠三不五時就發爐，每天生活在恐懼中」。

環保局指，中油發生火警事故致產生明顯粒狀汙染物，已違反空氣汙染防制法32條規定，可處10萬至500萬元罰鍰。

高雄市議員邱于軒說，中油林園廠3月10日凌晨才發生大量氣體外洩事件，當晚只見大量白色氣體從廠房底部冒出，伴隨著刺耳的噪音，居民說「這是火箭要發射嗎？」事後才知是大量有毒物乙烯，也有鄉親無奈自嘲「住在景觀房第一排」，可看到火箭發射。邱于軒說，市府請中油幫高雄蓋動物園，但工安事故如此頻繁，受苦的只是百姓。

林園區里務推展聯合促進會會長、王公里長洪進財說，中油林園廠設備老舊，機器已使用幾十年，每次「螺絲壞了換螺絲、管路壞了換管路」，工安意外頻傳，周邊居民每天生活在恐懼之中，當地房價持續低落，誰敢來買這裡的房屋。

中油昨晚回應，研判是中油燃燒塔管線有洩漏乙烯狀況，經轄區巡檢員及時發現，立即依標準作業程序應變，昨晚火勢就已控制住，無人員傷亡，現場持續警戒，以確保工作環境安全。