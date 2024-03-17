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深夜飆車好吵 網文釣出高雄民怨

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市警局、環保局及監理站聯合執行「環監警聯合稽查」。記者王勇超／翻攝
高雄市警局、環保局及監理站聯合執行「環監警聯合稽查」。記者王勇超／翻攝
高雄市區多處路段深夜常有跑車「拉轉」炸街，民眾受不了噪音，上網抱怨小朋友都被嚇哭。警方統計過去1年攔查疑似噪音車輛1萬78輛，函送環保局審核後，3714輛被召回驗車，如檢驗不符合標準，可罰1800元以上3600元以下罰鍰，屆期仍未改善按次處罰。

近日有網友在臉書社團抱怨，左營孟子路深夜常有駕駛拉轉跑加速，氣得開罵「愛衝不怕死就去衝海」、「曾子路附近也吵炸到無法無天，到底有沒有想取締」、「窗戶剛好靠路邊，小朋友都被嚇哭」。另明誠三路深夜也常有汽車高速拉轉、狂催油門，住戶說生活品質被嚴重擾亂。新興區陳先生也說，凌晨常聽到改裝排氣管的車輛在中山路呼嘯而過，幾乎每晚都被吵醒。

警方經查，中山大學前、小港區沿海一路、大社觀音山大覺寺前、大寮及鳳林路段、楠梓高楠公路、左營民族路、鹽埕區七賢路、苓雅區海邊路、鳳山中山東路及內門區182縣道29公里處，都是噪音車輛出沒熱點。

去年3月1日至今年2月底共攔查1萬78輛函送環保局審核，3714輛要求回監理站驗車，不符標準可罰車輛所有人或使用人1800元到3600元罰鍰，屆期未改善者按次處罰。高雄市警局、環保局及監理站每月聯合稽查，排氣管音量過大，疑似違反噪音防制法者，拍照蒐證後會函請環保局通知檢測。

噪音 監理站 高雄市

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