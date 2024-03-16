1天跟死神搶2命！美女消防員救回基隆公車司機、被衝撞女警

基隆市上月有一名公車司機開車途中昏迷，他用盡最後力氣停下車救了全車的人，昏迷10天後醒來，已經康復出院，當天執行OHCA（到院前沒有呼吸心跳）救護的是七堵消防分隊員羅竹君；當晚到八堵分駐所救出被衝撞受傷廖姓女警也是她，「一天救兩命」。羅竹君說，「能把人從鬼門關救回來，是一種很感動的事情。」

基隆市上月29日R86市公車駕駛陳宇傑，開到七堵區大華橋頭附近時，行駛途中發覺身體不適，他用盡最後能控制的力氣，將車輛緩慢停靠大華橋後昏倒，救了全車的人。陳宇傑當時送醫前OHCA，救護人員全力搶救，送醫後裝葉克膜，昏迷10天後日前醒來，振奮人心。

將鬼門關將公車司機救回的是七堵分隊隊員羅竹君，其實，當天晚上八堵分駐所發生貨車衝撞所內員警造成兩警一死一傷，當晚救出受傷女警送醫的也是羅竹君。

消防局今天說明公車救護案過程，認為搶救十分得宜，當時兩位救護人員抵達後立即將司機從駕駛座搬運到擔架，並且現場施作自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術（CPR），接著裝設好自動體外心肺復甦機（LUCAS）後，送往醫院搶救後有恢復心跳，從鬼門關前拉回司機。

救護教官周佳慧說，救護勤務如果遇到OHCA案件時，救護主手與副手間的搭配默契十分重要，這時候「不間斷的CPR」是患者可否成功救回的重要關鍵。救護現場狀況都是十分緊急，藉由不斷的操作練習可以把救護工作做得更好。

為了鼓勵消防隊員搶救OHCA患者，市府從去年開始編列獎金激勵隊員，去年有6名隊員各獲1萬元獎金，今年至今有2件OHCA患者救回出院，羅竹君可獲1萬元獎勵，下周頒獎。

羅竹君救護年資10年，平時訓練紮實，擁有多項救護執照，她熱愛運動、健身和爬山，是同仁眼中的美女消防員，她受訪說，每次去到現場，她只是想趕快看有沒有受傷的人，看受傷的人的在哪裡、需要什麼樣的幫忙，「沒有任何的害怕或是任何的懸念」。

羅竹君救了公車司機還有女警，一天救了兩命，她表示，聽到兩人都沒事，相當感動，她只是做了應做的事，救護就是要救人。