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挑戰東卯山昏迷…5旬山友急救仍回天乏術 遺體等待直升機吊掛
谷關七雄之一的東卯山是許多山友熱愛攀爬路線之一，今天中午12點多，55歲林姓女山友在東卯山東南陵意識不清，其他山友發現報警。據悉，林姓女山友獨自一人，其他山友發現時已無呼吸心跳，急救仍回天乏術，下午3點多，搜救人員妥善包覆遺體，搬至空曠處，向空勤總隊申請吊掛作業。
台中市消防局派遣谷關、和平消防分隊共8人、義消2人、林業保育署台中分署2人上山救援。
初步了解，年約55歲林姓女山友在東卯山東南陵約1.2公里處不明原因昏倒，現場無呼吸心跳，其他登山隊發現立即報警急救，消防隊員馳抵接續急救，可惜仍未救起。
由於東卯山東南陵地處峭壁，地勢險惡，下午3點多，第一批搜救人員將林女遺體包覆完畢，準備搬運到空曠處，第二批搜救人員在德芙蘭步道待命，並由台中市消防局向空勤總隊申請直升機吊掛作業，進一步罹難原因有待消防局釐清。
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