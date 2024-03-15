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男墜落藥妝店鐵皮屋頂 消防員急救到一半…親弟路過驚叫「是我哥」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子今天晚上獨自來到胞弟位於新北市蘆洲區社區大樓住處，旋即搭乘電梯直上樓頂，沒多久便墜落社區旁一家藥妝店鐵皮屋頂上。新北市消防局獲報出動車趕抵，協助將李男移至一樓急救，沒想到李男胞弟路過看見當場驚叫「是我哥」，目前李男送醫急救未脫離險境，原因待查。

據了解，李姓男子（58歲）近來罹患舌癌鬱鬱寡歡，今天晚上8時許他獨自來到胞弟位於新北市蘆洲區永安南路二段社區大樓住處，旋即搭乘電梯直到16樓頂，沒多久便墜落一旁藥妝店鐵皮屋頂上。

有人聽碰聲巨響察看，驚見是一男倒臥在鐵皮屋頂上，趕緊通報119派員前來救援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視李男昏迷指數3分，意識模糊、右小腿骨折、左手腕約一道5公分切割傷，趕緊施以急救。

怎料，李男胞弟路過見救護人員對傷者按壓急救，李男胞弟趨前一看驚見大喊「是我哥」救護人員將李男送醫急救，目前未脫離險境。警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑，至於動機為何？有待調查釐清。

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李男今天晚上從新北市蘆洲區某棟社區大樓墜落，目前送醫急救情況不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
李男今天晚上從新北市蘆洲區某棟社區大樓墜落，目前送醫急救情況不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
李男今天晚上從新北市蘆洲區某棟社區大樓墜落，目前送醫急救情況不樂觀。記者曾伯愷／翻攝
李男今天晚上從新北市蘆洲區某棟社區大樓墜落，目前送醫急救情況不樂觀。記者曾伯愷／翻攝

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