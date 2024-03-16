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陽台晾衣阻通風 1家5口洗澡一氧化碳中毒

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家陽台掛滿衣服示意圖。圖／家屬提供
蔡姓一家五口上周因一氧化碳中毒送醫急救，圖為蔡家陽台掛滿衣服示意圖。圖／家屬提供
最近天氣冷熱變化大，台中市消防局統計，去年一氧化碳中毒事件9件，今年迄今已有5件，多是天冷緊閉門窗，瓦斯燃燒不完全導致。台中醫院急診室近日收治一家五口一氧化碳中毒案，當事人戶外陽台熱水器瓦斯燃燒不完全，陽台曬衣物阻擋氣流，加上室內卡式爐煮火鍋，一家五口都送醫，經高壓氧治療才脫險。

衛福部台中醫院急診室主任陳莉瑋說，上周台中氣溫驟降，蔡姓民眾全家52歲阿公、48歲阿嬤、28歲叔叔、5歲和7歲女童，當晚輪流洗澡，室內用卡式爐煮火鍋，當晚10點多，先後感到頭暈、惡心，家人發現阿嬤昏倒浴室，趕緊打119送醫。

醫師表示，阿嬤一氧化碳窒息，其他人都吸入過多一氧化碳，血液中濃度從17%到36%不等，急診醫師立即給予純氧治療。高壓氧中心主任黃敏旭說，經多次高壓氧療程，5人已出院返家。

蔡姓阿公表示，當晚家人輪流洗澡，還在煮火鍋，沒想到全家一氧化碳中毒，康復出院後，已申請熱水器強制排風設備。

陳莉瑋指出，近日天氣多變化，許多人關窗避寒，一旦熱水器瓦斯燃燒不完全，加陽台吊掛衣物影響通風，呼籲若有嘔心、嘔吐、意識模糊，應立即打119求救。

一氧化碳中毒 火鍋 阿嬤

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