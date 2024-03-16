襲擊民進黨南市主委 2嫌羈押禁見

台南地院昨認蔡姓、李姓2名被告有滅證及反覆實施同一犯罪之虞，裁押禁見。記者邵心杰／翻攝 民進黨台南市黨部主委潘新傳日前遭24歲蔡姓、19歲李姓男子持球棒襲擊，2嫌案發後主動向警方投案，但口風很緊，對犯罪動機等問題均回應不知道，檢方前晚複訊後向法院聲押禁見獲准，檢警將持續追查幕後影武者。

裁定指出，蔡姓與李姓男子有參與犯罪組織、傷害、強制及毀損罪，犯罪嫌疑重大，且顯有逃亡事實，刻意隱藏犯罪事證，有其他共犯參與且尚未到案，犯罪動機待釐清，若予交保，有滅證、偽造、變造證據或勾共犯或證人之虞，有羈押必要。

據了解，蔡男是嘉義縣人，有國內知名幫派背景，李男是屏東人，不排除受人指使犯案。潘新傳經營長照事業、又身兼民進黨職，因人脈豐沛在台南有「地下市長」稱號，此糾紛是否與公司或政治有關，檢警釐清中。

潘新傳日前上午在自己經營的南區永春護理之家，正要與楊姓司機準備開車外出時，遭2名年輕男子持球棒砸車，雙方爆發衝突扭打，造成楊男頭、手受傷，潘男也跌倒，警告意味濃厚；2嫌犯後開車逃逸，棄置車輛再向警方投案。

潘新傳說，他不認識這2名嫌犯，他一出門人就衝過來，也沒喊他名字就砸車，不清楚是因何糾紛而起。