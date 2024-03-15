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新竹巨城購物中心停車塔 驚傳男子墜樓死亡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天有男性從新竹巨城購物中心墜下。翻攝自臉書社團「新竹人新竹事」。
今天有男性從新竹巨城購物中心墜下。翻攝自臉書社團「新竹人新竹事」。

新竹市知名的巨城購物中心今天下午2點多驚傳戶外停車場發生墜樓事故，一名40多歲男性從6樓高處墜地，警消獲報到場，該名男性當場死亡並未送醫，交由員警釐清事發原因。初步了解該死者並非巨城員工，也沒有消費記錄，已經緊急聯繫死者家屬。

據了解，事故地點在新竹巨城購物中心內的停車塔，該戶外停車塔有8樓高，一名男性從6樓高度墜地，正面著地當場死亡。業者獲報緊急釐清，確認該名男性並非巨城員工，也沒有進入到商場消費，現場交由員警釐清當中。

該名男性年約40多歲，經了解，獨自開車進入巨城停車塔後，沒有任何消費記錄，就從6樓高度的停車塔墜下，警方目前已經確認男子身分，男子身著某公司制服，並從手機確認留有遺書，初步排除有其他人為因素。

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