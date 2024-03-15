大貨車自撞舊蘇花明隧道2人傷 交通受阻1小時

舊蘇花公路台9丁線61.7公里處北上車道，今天近中午時發生一起車禍，52歲江姓司機駕駛營業大貨車，不明原因自撞明隧道後，江及乘客共2人受傷，送醫救治，且事故發生後大貨車橫在路中間，阻斷雙向通行，約1個小時後排除，恢復雙向通行。

花蓮新城警分局調查，52歲江姓男子今天駕駛載35歲沈姓乘客，沿舊蘇花公路北上，上午11時20分行經秀林鄉和平村路段時，不明原因撞上明隧道，車頭嚴重受損，消防人員獲報趕到現場，將兩人送往花蓮慈濟醫院救治，經查江姓男子有合格駕照，酒測值還待抽血檢驗。

大貨車撞上明隧道後橫在路中央，南北雙向交通都受阻，警方趕到現場指揮交通，於中午12時38分排除，才恢復雙向通行。

113年03月15日11時20分，秀林鄉和平村台九丁線61.7k北上車道，年約52歲江姓男子駕駛營業大貨車於上述時地南往北行駛不慎自撞明隧道，造成江男及年約35歲沈姓乘客受傷，經救護人員到場後將兩名男子送往慈濟醫院救治，經查江男持照正常，酒測值待抽血檢驗，至於肇事原因尚待警方調查釐清，此次事故於12時38分排除，恢復雙向通行。