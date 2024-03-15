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主管約妻子上摩鐵談公事 夫怒告求償 小姨子這席話讓他敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南邱姓男子不滿妻子深夜和主管摩鐵，向警方謊報轎車失竊，闖入摩鐵蒐證，經櫃台通知，妻子和主管衣著完整，手持報表、筆電在談公事，他仍懷疑兩人越軌，向主管求償50萬。妻子的妹妹出庭作證，3人是同事約好到摩鐵開會。法官採信其說法，判老公敗訴確定。

邱男主張，近來婚姻關係陷入僵局，妻子不時萌生離婚求去念頭，對家庭職責越來越疏遠，未料3年前發現妻子未返家過夜，反而與主管一起投宿摩鐵，向管區派出所報案，經警員協助入內蒐證，當場查獲兩人深夜同宿摩鐵。

他認為，兩人經櫃台人員通知10分鐘後，才開門讓警方進入蒐證，早已將衣著穿好並偽裝成在談公事，因而請求精神慰撫金50萬元。

主管說，並無侵害其配偶權，且所舉證據無從證明兩人有不正當男女交往關係。他表示，是女方直屬上級主管，因女方有公司業務，急需向他匯報，二人原相約在麥當勞討論公事，但因附近太吵，因而相約到摩鐵，且約同下屬女方妹妹到場一起討論，並非與女方一同投宿摩鐵。

律師指出，二人先行至摩鐵，甫打開電腦討論公事時，邱男向警方謊報轎車失竊，帶著警方循線至摩鐵，當時床鋪整齊，兩人衣衫完整，打開筆記型電腦放在床上，女方則手持文件與主管討論公事，並無任何越軌行為。

妻子的妹妹證稱，3人同是公司管理人員。當天主要是處理隔天要交出報價與排程問題，當時遇到過年，一定要交出去過年後才能工作。他們約好要去麥當勞，姊姊打電話跟她說因為麥當勞人太多，她說就近找個安靜的地方。他們說要去摩鐵，她說要等她一下下，等丈夫回來接手小朋友才能出門，先去附近買吃的，順便等她。

她說，到摩鐵時，聽他們說姊夫說車子不見了，她到時就只剩他們二人，沒有看到姊夫，她問他們發生什麼事，他們走出來外面，看起來不太開心。他們跟我說他說車子不見了，帶警察去找車子。她還說，怎麼會這樣子，出去前有跟丈夫說，丈夫也沒有覺得不恰當。

台南地院進一步查證，3人確為同事關係，且在住處附近就近找點，急著繳交資料，才能在過年後工作等，堪認3人相約在摩鐵討論公事。同時，依蒐證照片2人當時衣著整齊端坐在床鋪，主管打開手提電腦，女方則手持文件報表，未見有何逾越同事間正常社交分際親密舉止。

台南地院進一步查證，3人確為同事關係，且在住處附近就近找點，急著繳交資料，才能在過年後工作等，堪認3人相約在摩鐵討論公事，判邱男敗訴。圖／本報資料照
台南地院進一步查證，3人確為同事關係，且在住處附近就近找點，急著繳交資料，才能在過年後工作等，堪認3人相約在摩鐵討論公事，判邱男敗訴。圖／本報資料照

主管 摩鐵 麥當勞

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