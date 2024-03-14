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多名立委收炸彈恐嚇信 刑事局鎖定犯嫌在大陸西安

中央社／ 台北14日電

多名立委收到冒名「林右昌」的炸彈恐嚇信，今天又有民進黨立委陳秀寶也收到。刑事局晚間說，掌握確切證據並鎖定犯嫌位於中國大陸西安市，已啟動兩岸共同打擊犯罪機制追查。

朝野立委近日陸續收到炸彈恐嚇信件，內政部長林右昌9日表示，目前查起來都在境外，也有查到IP位置於中國境內，必須跨國協作追查犯嫌。另外，立委陳秀寳今天也發現其公務信箱收到冒充「林右昌」所寄送的炸彈恐嚇信，已向警方報案。

對此，警政署刑事局今晚發布新聞稿表示，近日數名立委服務處都收到署名「林右昌」的電子郵件恐嚇信，內容涉及放置炸彈、引爆炸彈等事件，經調查其犯案手法都是假冒署名寄發恐嚇信，恐嚇內容如出一轍，研判近日多起類似事件都是同一犯嫌所為，意圖透過網路擾亂社會安定。

刑事局指出，專案小組已掌握確切證據，確認犯嫌實際所在地為中國大陸的西安市，犯案手法是透過跨境跳板主機方式；目前已啟動兩岸合作共同打擊犯罪機制，聯繫中國大陸相關單位協助調查。

至於是否為過去涉及多起類似恐嚇案的中國籍學生張海川所為，據了解，因張海川居住在浙江，和專案小組所掌握犯嫌所在地不同，警方仍在查證了解。

刑事局表示，警方接獲報案與相關情資都謹慎以對，由局內防爆人員結合轄區警力，加強受到恐嚇地點或當事人的巡邏和安全維護工作，目前確認都沒有發現可疑物品，請受害者和社會大眾無須恐慌。

對於冒用林右昌名義寄發恐嚇信的犯嫌，刑事局也嚴厲譴責。

刑事局說，凡走過必留下痕跡，躲在鍵盤後面的犯罪者，警方已掌握確切事證，一定全力偵辦。

恐嚇 林右昌 炸彈

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