玉山今年已發生5死10傷不幸 山友輕裝入山未帶雪地裝備

冰封的玉山國家公園，原本不是登山的高峰季節，但3月初再傳出山友未帶冰爪而不幸墜谷遇難的消息，玉管處表示，畢竟3月還不到一半，就發生16起意外事故，其中造成了5死10傷的不幸，更超過開放山林以來的第一季數字，最受山友歡迎的主峰線，雪季期間山友未攜帶雪地裝備而輕裝入山，是令人遺憾之處。

玉管處指出，去年園區山域事故總計64件，共84人遇難，其中有8人死亡、43人受傷、33人平安；山域事故以高山症18件最多，其次是疾病12件及創傷11件；但是今年以來，光是2月分就有11人待援山上，待援總數達18人，其中造成迷路3人、墜谷5人、高山症2人、創傷2人，總計出動直升機15架次。

副處長邦卡兒．海放南指出，玉山國家公園內超過3000公尺的百岳達30座，園區占地10萬公頃，除玉山主峰線是山友最愛，又以八通關越嶺、馬博橫斷、南二段、新康橫斷這4條路線最為偏遠，但除了最常見的高山症意外，每條路線都有不同的高山景致，同樣蘊藏著不同的山域危險，山友不可以輕忽對待，登山前一定做好自己的健康體能檢視及裝備檢查，特別是雪季期間，玉山主峰線最常見的就是步道結冰溼滑。

玉管處表示，今年1月先是一位61歲陳姓遊客行走在中之關步道，於天池周邊暈倒後失去呼吸脈搏，經高市消防局桃源分隊出動緊急救援，後送部立旗山醫院搶救不治外；48歲王姓女山友因中暑或內疾摔倒OHCA，於南二段轆轆山東峰待援，經直升機吊掛下山送醫，經搶救仍不治。