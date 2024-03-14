影／驚險！新北腳踏車鑽車縫遭貨車撞倒 騎士滾360度…竟爬起跑了
新北市五股區一輛腳踏車，這月12日上午在成泰路上鑽車縫騎行，當場被大貨車撞倒滾落車底，差點被車輪輾過。沒想到，腳踏車騎士爬起，竟快步離開現場，留下一臉錯愕的貨車司機及在旁眾人。蘆洲警方表示，將主動通知騎士到所說明，釐清肇事原因。
據了解，陳姓男子（45歲）為大貨車司機，這個月12日上午9時許，他沿著新北市五股區成泰路直行，途中行經成泰路三段與孝義路口，號誌燈為紅轉綠，陳男加油門起步，不料，一輛腳踏車從右側鑽車縫騎到他車頭前，陳男沒有注意，當場將其是撞倒。
撞擊瞬間，腳踏車騎士摔落貨車車底，身體騰空翻滾360度差點遭車輪輾過，直到腳踏車卡在右前車輪，整輛車才停止，只見騎士爬起似乎沒有大礙，駐足望看貨車車頭數秒後，旋即從一旁巷弄快步離開，留下一臉錯愕的貨車司機及其他路過人車。
對此，蘆洲警分局表示，警方到場貨車駕駛表示沒有車損，無需員警協助，將通知腳踏車騎士到所說明，以釐清肇事原因及責任歸屬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言