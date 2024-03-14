一輛腳踏車亂鑽車縫，在新北市五股區成泰路被貨車撞倒，差點就被車輪輾過。記者曾伯愷／翻攝 新北市五股區一輛腳踏車，這月12日上午在成泰路上鑽車縫騎行，當場被大貨車撞倒滾落車底，差點被車輪輾過。沒想到，腳踏車騎士爬起，竟快步離開現場，留下一臉錯愕的貨車司機及在旁眾人。蘆洲警方表示，將主動通知騎士到所說明，釐清肇事原因。

據了解，陳姓男子（45歲）為大貨車司機，這個月12日上午9時許，他沿著新北市五股區成泰路直行，途中行經成泰路三段與孝義路口，號誌燈為紅轉綠，陳男加油門起步，不料，一輛腳踏車從右側鑽車縫騎到他車頭前，陳男沒有注意，當場將其是撞倒。

撞擊瞬間，腳踏車騎士摔落貨車車底，身體騰空翻滾360度差點遭車輪輾過，直到腳踏車卡在右前車輪，整輛車才停止，只見騎士爬起似乎沒有大礙，駐足望看貨車車頭數秒後，旋即從一旁巷弄快步離開，留下一臉錯愕的貨車司機及其他路過人車。