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馬偕牧師準備下公車…司機雨天急煞害撞投幣箱 住院多日亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

蔡姓司機去年駕駛公車時，見前車煞車燈，卻沒減速且緊急煞車，導致乘客王姓牧師摔倒，仰躺滑行撞擊公車投幣箱，住院25日後身亡。公車駕駛示意圖。 圖／canva
蔡姓司機去年駕駛公車時，見前車煞車燈，卻沒減速且緊急煞車，導致乘客王姓牧師摔倒，仰躺滑行撞擊公車投幣箱，住院25日後身亡。公車駕駛示意圖。 圖／canva
蔡姓公車司機去年駕駛公車行經新北淡水區民權路，下一站為淡水馬偕醫院站時，涉見前車煞車燈，卻沒減速且緊急煞車，導致乘客王姓牧師摔倒，仰躺滑行撞擊公車投幣箱，住院25日後身亡。司機遭起訴但否認犯行，下雨天車內溼滑，他很難一邊開車一邊看顧乘客，請求再鑑定事故原因。

49歲蔡姓司機，去年5月2日駕駛公車行經民權路、大同路交岔路口前，見前方車輛煞車燈亮起，涉突然緊急煞車，當時準備在淡水馬偕醫院站下車王姓牧師，重心不穩倒地，仰躺滑行撞擊公車投幣箱頭部受傷送醫，經住院25天，因脊髓損傷致缺氧性腦病變身亡。

蔡姓司機供稱，他緊急煞車導致乘客跌倒撞擊頭部。車禍鑑定報告指出，司機沒提早減速，驟然緊急煞車，導致王姓牧師重心不穩摔倒為肇事原因。檢方認定蔡姓司機涉犯過失致死罪，依法起訴。

士林地方法院開庭，蔡姓司機否認犯罪，並表示公車貼有「未到站勿起或緊握扶手」標語，不知王姓牧師會提早站起來，案發當時下雨，車上地板是濕的，該如何開車時兼顧乘客。

辯護人稱，行車記錄器可顯示蔡姓司機保持車距，車上其他乘客沒有因煞車大幅度晃動，請求交通事故鑑定報告再鑑定，釐清肇因。全案和解部分，金額尚未達成共識，雙方均稱可再協商。法官諭知候核辦。

淡水 馬偕醫院

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