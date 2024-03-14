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高雄醫院情侶吵架…女擅刪男手機對話 下場GG了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

陳男手機LINE中與吳女的對話，全被吳女擅自刪除，因此勃然大怒提告對方（示意圖）。記者古和純／攝影
陳男手機LINE中與吳女的對話，全被吳女擅自刪除，因此勃然大怒提告對方（示意圖）。記者古和純／攝影
高雄某醫院吳姓、陳姓醫護人員素有感情糾紛，前年吳女擅自取得陳男手機後，未經同意解鎖密碼，將自己與對方LINE的對話內容全刪除；事後，陳向岡山分局報案，吳被依妨害電腦使用罪起訴，近日橋頭地方法院判吳無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役25天，仍可上訴。

判決指出，吳、陳二人共同任職於高雄某家大型醫院，前年7月中某時許，吳在醫院產房內，以不詳方式侵入陳手機，還無故刪除兩人對話內容；事後，陳使用手機，觀看LINE對話紀錄時，才發現LINE中與吳的對話紀錄，竟均遭刪除，隔月經詢問，才知手機曾被吳取走，吳坦言擅自登入帳號使用。

陳氣得向岡山分局報案，因吳觸犯刑法無故輸入他人密碼而入侵他人電腦相關設備罪，以及無故刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪，依刑法規定，從重依無故刪除他人電腦相關設備的電磁紀錄罪處斷。

法院審酌，吳不該不理性解決感情糾紛，但考量她坦承犯行的犯後態度，且無刑事前科，再斟酌雙方未能達成共識，迄今未能成立和解或調解，依此判拘役25天，可易科罰金以一天1000元折算。

LINE 密碼 岡山

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