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高雄男心情鬱卒報警求救 突翻臉攻擊員警還想奪槍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄30歲梁姓男子心情鬱卒報警求助，警方獲報後到場，梁見員警攜槍執勤，竟企圖搶奪丁姓員警佩槍，所幸丁男與簡姓同事機警，迅速制伏梁男，檢方偵結，考量梁男無前科，一時失慮犯錯，給予緩起訴，命他支付公庫2萬元。

檢方調查，今年1月15日傍晚5時許，梁男心情鬱卒打電話向110報案，新興警分局獲報後，判出丁姓、簡姓員警到場。

梁男見兩名員警抵達後，突然情緒失控衝出屋外，追打丁姓員警頭部，丁男眼鏡被梁男打落，隨即將梁男壓制在地。

沒料梁男見丁男攜槍執勤，遭壓制時竟企圖搶奪丁姓員警佩槍，所幸兩名員警合力制伏，槍枝才未遭梁男奪走，丁姓員警就醫後，右耳、右手都有挫傷，事後對梁男提告妨害公務等罪。

檢方偵辦時，梁男坦承心情不好，有意奪槍自戕，因被壓制才未得逞；檢方考量梁男無前科，犯後坦承犯行，有悔意，當時一時失慮才鑄錯，今偵結給予緩起訴處分，命他支付公庫2萬元，並參加法治教育1場。

員警配發的PPQ手槍示意圖。記者尤聰光／翻攝
員警配發的PPQ手槍示意圖。記者尤聰光／翻攝

失控 槍枝 警察

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