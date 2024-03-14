高雄男心情鬱卒報警求救 突翻臉攻擊員警還想奪槍

高雄30歲梁姓男子心情鬱卒報警求助，警方獲報後到場，梁見員警攜槍執勤，竟企圖搶奪丁姓員警佩槍，所幸丁男與簡姓同事機警，迅速制伏梁男，檢方偵結，考量梁男無前科，一時失慮犯錯，給予緩起訴，命他支付公庫2萬元。

檢方調查，今年1月15日傍晚5時許，梁男心情鬱卒打電話向110報案，新興警分局獲報後，判出丁姓、簡姓員警到場。

梁男見兩名員警抵達後，突然情緒失控衝出屋外，追打丁姓員警頭部，丁男眼鏡被梁男打落，隨即將梁男壓制在地。

沒料梁男見丁男攜槍執勤，遭壓制時竟企圖搶奪丁姓員警佩槍，所幸兩名員警合力制伏，槍枝才未遭梁男奪走，丁姓員警就醫後，右耳、右手都有挫傷，事後對梁男提告妨害公務等罪。