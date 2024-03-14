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好消息！彰化被撞命危姊妹 姊姊醒了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，院方人員昨天上午前往探視，宣布她已經醒了。圖／秀傳醫院提供
彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，院方人員昨天上午前往探視，宣布她已經醒了。圖／秀傳醫院提供

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊傳出醒來的好消息，家人都十分開心，弟弟期待姊姊趕快回來陪他上學，曾祖母擔心妹妹仍然未醒來，掩面哭泣。至於在彰基救治的妹妹，昏迷指數仍維持3，不過生命跡象逐步穩定，正評估後續「神經再生療法」治療的可能。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓3姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷，兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治。

姊妹的姑婆昨天前往秀傳醫院探視姊姊時，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹在場為她解說，並測試姊姊的情況，見她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，都可以照做了，顯然已經醒了，讓姑婆很開心，感謝醫院全力救治。

姊妹的爺爺說，他前晚前往探視姊姊，在呼喚她的名字時，就會睜開眼睛、眨眨眼。昨天醫師判斷後，表示她已經醒來，讓他十分高興，但距離痊癒還有很長的路要走，日後復健等還有很多負擔，尤其是妹妹的情況相對嚴重，讓家人十分擔心。

弟弟昨天中午下課由爺爺載回家，得知大姊姊醒來很高興，希望兩個姊姊趕快好起來，跟他一起玩一起去上課，還說爺爺曾帶他去收驚，現在看紅綠燈不會怕沒有陰影；曾祖母聽聞姊姊眼睛睜開，表示有放心一點，但聽到小妹妹還是昏迷，突然痛哭失聲，說孩子以前都跟她睡，現在剩弟弟，她很擔心。

至於在彰基治療的妹妹，彰基表示，目前升壓劑已全部拿掉，兩邊胸管也已拔除，生命跡象逐步穩定，會依照陳小妹妹情況，安排專科醫師給予高壓氧治療，也評估後續「神經再生療法」治療的可能，總院長陳穆寬指示，會用最適合陳小妹妹的治療方式，不計成本。

妹妹 爺爺

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