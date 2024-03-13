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計程車「四輪朝天」滑落10公尺邊坡 司機受傷送醫、疑過彎失控釀禍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今晚發生一輛計程車疑過彎失控，連人帶車不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，消防人員以吊掛方式將受困車內的司機高姓男子救出，所幸僅全身多處擦挫傷，經送醫後無生命危險，酒測值為零，確實事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今6時16分獲報，新店區新坡一街發生計程車翻落山坡案件，不確定車上有多少人，新北市消防局第四救災救護大隊獲報後出動新店中隊、新店分隊及安和分隊共計9車26人前往救援，到場後發現一輛計程車翻落在邊坡大約10公尺深處、邊坡下方靠近河床位置，整輛車四輪朝天。

事故現場燈光昏暗，消防人員冒險架設繩索下降至計程車位置查看，晚上6時40分接觸到患者，確認僅67歲司機高姓男子一人在車內，晚上6時52分協助脫困，高男意識清楚，全身多處擦挫傷，送新店耕莘醫院。

據了解，高男開車經過該處彎道時，疑似天色較昏暗，發現有彎道時來不及踩煞車減速，整輛車朝邊坡摔落下去，幸有路人正好經過當場目擊立即報案求救。

第四救災救護大隊長陳志瑋表示，山路環境較為複雜、視野有限，用路人務必減速慢行，保持車距，注意路面標識和路況，以確保行車安全。同時，切勿超速行駛或疲勞駕駛，以免造成不必要的危險和損失，遇到下坡路段更應謹慎應對。

新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今晚發生一輛計程車疑過彎失控，不慎滑落10公尺深邊坡，四輪朝天，高姓司機受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

失控 患者 計程車

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