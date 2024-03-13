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桃園驚傳家長持球棒闖國小理論？真相曝光「是演習」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區快樂國小今上午驚傳家長持球棒直衝校門，揚言找欺負兒子的同學算帳，嚇壞上學的家長學童，結果真相曝光，發現該名家長原來是員警假扮，聯手學校舉辦安全防護演練，過程相當逼真，令學童留下深刻印象，希望藉此提高學童的安全意識，共同維護校園安全

為提升學童安全意識，桃園警分局同安派出所與桃園區快樂國小聯手舉辦校園安全防護演練。今上午8點多由員警扮演小孩遭欺負的家長，持球棒直衝學校揚言找欺負兒子的同學算帳。

學校警衛立即通知學務處，同時通報轄區同安派出所員警到場支援協助，學務處接獲警衛通知，立即廣播通報各班級緊閉門窗，教職員馬上前往將該家長阻擋在安全距離外，好言勸說安撫情緒，警網在3分鐘內趕抵現場，員警喝令他棄械後將人帶回所內偵處。

演練流程順暢成功，員警到教室內為同學做安全宣導，校園內遇到危險應立即向老師報告，在校外遇到狀況可向警察求助，或撥打110、119求援。

學務主任賴正尚表示，希望透過演練加強同學及教職員在遭遇緊急狀況時的應變動作，以確保學童的人身安全，更希望與警方保持緊密的聯繫，共同維護校園及學童的安全，建構一個快樂安全的學習空間。

演練流程順暢成功，員警到教室內為同學做安全宣導，校園內遇到危險應立即向老師報告，在校外遇到狀況可向警察求助，或撥打110、119求援。記者周嘉茹／翻攝
演練流程順暢成功，員警到教室內為同學做安全宣導，校園內遇到危險應立即向老師報告，在校外遇到狀況可向警察求助，或撥打110、119求援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區快樂國小今上午驚傳家長持球棒直衝校門，揚言找欺負兒子的同學算帳，嚇壞上學的家長學童，結果真相曝光，發現該名家長原來是員警假扮，聯手學校舉辦安全防護演練。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區快樂國小今上午驚傳家長持球棒直衝校門，揚言找欺負兒子的同學算帳，嚇壞上學的家長學童，結果真相曝光，發現該名家長原來是員警假扮，聯手學校舉辦安全防護演練。記者周嘉茹／翻攝
校方希望透過演練加強同學及教職員在遭遇緊急狀況時的應變動作，以確保學童的人身安全，更希望與警方保持緊密的聯繫，共同維護校園及學童的安全。記者周嘉茹／翻攝
校方希望透過演練加強同學及教職員在遭遇緊急狀況時的應變動作，以確保學童的人身安全，更希望與警方保持緊密的聯繫，共同維護校園及學童的安全。記者周嘉茹／翻攝

意識 校園安全 桃園 警察

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