男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

一名男子今天下午在台鐵松山火車站第二月台遭火車撞擊，當場沒有呼吸心跳，緊急送醫仍不治。由於死者身上沒有相關證件，目前仍未知他身分，鐵路警方說，依外貌判斷年約50歲，事後依規定報請檢察官相驗，並釐清死者身分。

鐵路警方指出，今天下午2點44分獲報，有男子遭撞，頭部重創，緊急送三軍總醫院，下午3點50分宣告不治，經調閱監視器畫面發現，死者生前在第二月台處徘徊許久，卻在北上4198次區間車準備進站時，越走越邊邊，走到監視器拍不到的地方。

鐵警說，目前仍不知死者到底是怎麼樣被火車撞上，但根據監視器畫面，並未有外力介入跡象，詳細事發原因，仍需等待北上4198次區間車開回總站後，取得行車記錄器畫面，釐清撞擊原因。