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影／網友國道目擊載豬貨車1隻大豬縱身一跳 幸無人車撞到
國道三號屏東九如段，今天上午11點多有網友目擊，一輛載運多輛豬隻的大貨車，其中一隻大豬從大貨車上縱身一跳，後方車輛當場目擊，幸好沒有人車撞到，高公局南區交控中心屏東工務段在上午11點50分將掉落豬隻移除現場，人員抵達時豬隻已經死亡。
有網友目擊這隻大豬從貨車上縱身一跳，大豬摔落車道上，有網友看到影片後形容，「豬隻跳車了」、「豬越獄了」。
國道五隊表示，此案高公局南區交控中心通報屏東工務段在上午11點50分排除掉落豬隻，人員到場時豬已經死亡。
國道五隊提醒，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
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