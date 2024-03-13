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新北工人跌倒遭鋼筋貫穿右手掌 「釘」在水溝旁難動彈
吳姓工人昨進行新北市水溝加蓋施工時，不慎跌倒遭固定溝渠的鋼筋刺中右手掌，消防人員使用小型砂輪切斷鋼筋緊急送醫，所幸無生命危險。
新北市消防局昨天下午3時52分接獲報案，新北市永和區秀朗路二段發生工安意外，消防人員迅速趕抵現場，發現工人吳姓男子（28歲）右手插在狏工中的鋼筋上，吳男一臉疼痛急需救援脫困。
據了解，吳男為承包水溝加蓋工程施工人員，於施工時，疑似一時重心不穩，不慎跌倒致右手掌插入用來固定溝渠配件的L型鋼筋，造成傷口直徑約5公厘未穿刺。消防人員趕到現場後，使用小型砂輪切除過長的L型鋼筋固定件，隨後包紮固定並將吳男送往醫院就醫，幸運的是，吳男雖在意外中強忍疼痛，但仍保持清醒。
新北市消防局第七救災救護大隊長鄭向晃表示，進行工程施工人員在作業時務必注意自身安全，避免類似意外發生。若遇到危險情況，應立即報警求助，以免延誤救援時機。
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