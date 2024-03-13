戒具故意不當使用！副所長踩腳銬傷慣竊挨告 桃檢起訴

鄭姓慣竊2021年1月初下午潛入中壢大江購物中心行竊2只市價共4萬7000元萬寶龍公事包，犯後1小時遭桃市警中壢分局青埔派出所員警拘提到案，並帶回警所偵訊，戒護鄭嫌期間，除上手銬、腳銬，手腳間再加1條腳銬扣住防止脫逃，李姓副所長不滿鄭嫌堅不吐實，踩踏鄭的腳銬導致戒具拉扯，造成鄭的雙手腕挫傷，桃園地檢署偵結，將李姓副所長依公務員假借職務上權力故意犯傷害罪起訴。

起訴事實指出，位於大江購物中心的萬寶龍專櫃於2021年1月3日下午3點多發現架上1只3萬3200元的公事包及1萬3900元的盥洗包不翼而飛，店員調閱監視器發現遭竊賊偷走於是報警。桃市警中壢分局青埔派出所據報，由52歲李姓副所長率陳姓、吳姓等警員偵辦這起竊盜案，認出行竊者為鄭姓慣竊，並於當日下午4點50分在中壢區中園路2段附近將鄭嫌拘提到案，並查扣贓物2只包。

鄭嫌被帶返青埔所拘留室內拘禁後，警方立刻施以手銬、腳銬，並在手銬腳銬間，再銬上一副腳銬等戒具，由於鄭嫌對於犯案過程皆拒絕交代，李副所長於當晚10點51分不滿鄭還不說，於是進入拘留室內，站在鄭嫌前方，以腳踩踏鄭的腳銬盤問，鄭嫌因戒具連動的牽引，導致他的手銬被收緊，進而壓迫他的手腕部位，疼痛難耐下造成雙手挫傷。鄭嫌事後向台北地檢署提告李副所長涉嫌傷害，案經高檢署轉桃園地檢署偵辦。

偵訊時，李副所長承認對鄭嫌施以手銬腳銬，也有踩腳銬等行為；曾姓員警證述，李副所長當晚進拘留室曾踩著鄭嫌的腳銬問「你認不認罪？」當時鄭嫌曾喊痛，檢察官依拘留室現場監視器畫面、鄭嫌的傷勢照片及診斷證明書，認為李某所為犯刑法傷害罪，由於假借職務上權力、機會犯傷害罪，依法將加重其刑。