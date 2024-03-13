男冒險垂降沉積岩突墜200米 他驚險命懸一線

桃園市復興區台7線35公里的北橫榮華沉積岩觀景點，近年常有山友冒險挑戰溪降或垂降運動，48歲曾姓男子昨天下午獨自前往該處，直接冒險挑戰溪降難度，他垂降過程不慎滑落200公尺高的邊坡，幸好樹枝卡住命懸一線十分驚險，山高谷深救援不易，消防局搜救人員至今天凌晨救出，曾男右腳骨折，緊急送醫包紮治療，幸無生命危險。

消防局、警方表示，曾姓男子聽聞復興區台7線35公里的北橫榮華沉積岩地形觀景點，受到冒險山友垂降挑戰景點，他昨天下午獨自開車前往，帶著簡單繩索裝備，就冒險垂降，過程不慎急速滑落約200公尺高的邊坡，被樹枝卡住十分驚險，造意外成右腳骨折，他緊急求救。

119據報出動消防人員26人和救護車輛前往華榮沉積岩觀音點救援，由於地點山高谷深增加救援難度，消防救援人員至23時8分垂降該處，發現曾男右腳骨折，使用捲式擔架固定搬運，直到今天凌晨抬至台7線地面，救護人員清洗傷口包紮止血、頸圈，再用長背板固定送醫急救，幸無大礙，曾男包紮後今天返家。

近年溪降或岩、瀑布垂降挑戰運動很夯，吸引許多山友冒險，桃園市消防局表示，曾男獨自一人前往北橫華榮沉積岩地形觀景點挑戰2、300公尺垂降，十分危險，呼籲喜愛溪降或攀岩垂降山友冒險，必須備妥垂降全套繩索、安全裝備，最好結伴而行，避免發生意外危險。